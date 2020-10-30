Як на Волині облаштовують кодон із Білоруссю





Про це розповіла Маргарита Вершиніна.



Протяжність державного кордону України з Білоруссю в межах Волині – 215 кілометрів. На кордоні другий місяць облаштовують державний рубіж.



Територію вздовж кордону нині посилюють спеціальним парканом, – каже речниця волинських прикордонників.



"Постійно відбуваються роботи по інженерному облаштуванню кордону. Уже значна частина обладнана сіткою "ягоза", також триваю роботи щодо інженерного облаштування", – зазначає речниця. Додає: також на кордоні збільшилася щільність охорони за рахунок резервів та сил інших правоохоронних органів.



Вздовж кордону регулярно їздять патрулі. "Зараз ми знаходимося на підкріпленні підрозділу. Якщо буде загострення на якійсь ділянці чи правопорушення відбуваються – ми одразу сідаємо в авто і їдемо на кордон, відповідно до ситуації діємо", – каже військовослужбовець Іван Силка.



З собою учасники патрульної групи обов'язково мають автомат, два споряджених магазини, засоби зв'язку, кайданки і газовий балончик.



Пункт пропуску "Дольськ" з осені закритий. Без спецдозволу тут не проїхати, – розповів прикордонник Сергій Мельник. За чотири кілометри від пункту пропуску – кордон з Білоруссю.



На дорозі облаштували контрольний пост та встановили пристрій "кактус".



"Біля нас пункт пропуску "Махро", він зараз не працює, бо роблять його. На даний час у нас все тихо та спокійно", – каже прикордонник Сергій Мельник.



Місцеві стали пильнішими до чужих людей у селах, – каже заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук.



З його слів громада підтримує прикордонників. "Тиждень назад ми виділяли 50 тисяч на закупівлю бетонних стовпчиків, попередньо так само з селищного бюджету на придбання "ягози" і взагалі у нас в сільраді є програма підтримки прикордонного загону", – зазначив селищний голова.



Одне з обійсть, найближчих до кордону з Білоруссю, належить братам Кабанчукам. Один із них, Віктор, каже: закриття переходу зупинило спільне соціальне життя. Але після посилення охорони кордону, говорять брати, відчувають себе в безпеці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кордон України з Білоруссю посилено охороняють, спецоперація "Полісся", яка стартувала в листопаді, триває.Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загонуПротяжність державного кордону України з Білоруссю в межах Волині – 215 кілометрів. На кордоні другий місяць облаштовують державний рубіж.Територію вздовж кордону нині посилюють спеціальним парканом, – каже речниця волинських прикордонників."Постійно відбуваються роботи по інженерному облаштуванню кордону. Уже значна частина обладнана сіткою "ягоза", також триваю роботи щодо інженерного облаштування", – зазначає речниця. Додає: також на кордоні збільшилася щільність охорони за рахунок резервів та сил інших правоохоронних органів.Вздовж кордону регулярно їздять патрулі. "Зараз ми знаходимося на підкріпленні підрозділу. Якщо буде загострення на якійсь ділянці чи правопорушення відбуваються – ми одразу сідаємо в авто і їдемо на кордон, відповідно до ситуації діємо", – каже військовослужбовецьЗ собою учасники патрульної групи обов'язково мають автомат, два споряджених магазини, засоби зв'язку, кайданки і газовий балончик.Пункт пропуску "Дольськ" з осені закритий. Без спецдозволу тут не проїхати, – розповів прикордонник. За чотири кілометри від пункту пропуску – кордон з Білоруссю.На дорозі облаштували контрольний пост та встановили пристрій "кактус"."Біля нас пункт пропуску "Махро", він зараз не працює, бо роблять його. На даний час у нас все тихо та спокійно", – каже прикордонник Сергій Мельник.Місцеві стали пильнішими до чужих людей у селах, – каже заступник Любешівського селищного головиЗ його слів громада підтримує прикордонників. "Тиждень назад ми виділяли 50 тисяч на закупівлю бетонних стовпчиків, попередньо так само з селищного бюджету на придбання "ягози" і взагалі у нас в сільраді є програма підтримки прикордонного загону", – зазначив селищний голова.Одне з обійсть, найближчих до кордону з Білоруссю, належить братам Кабанчукам. Один із них, Віктор, каже: закриття переходу зупинило спільне соціальне життя. Але після посилення охорони кордону, говорять брати, відчувають себе в безпеці.

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