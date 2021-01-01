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У Луцьку «потрусили» ялинкові ярмарки. ВІДЕО

У Луцьку «потрусили» ялинкові ярмарки. ВІДЕО
У Луцьку працівники екоінспекції та поліції провели спільний рейд ялинковими ярмарками. Склали сім адміністративних протоколів за порушення правил продажу та вилучили 77 новорічних дерев.

Про це розповів Суспільному старший інспектор Волинської держекоінспекції Олександр Ткачук.

На ялинкових базарах перевіряли наявність дозвільних документів на продаж новорічних дерев та чіпи на них.

На ярмарку по вулиці Гордіюк виявили 7 сосен без відповідного маркування, — розповів інспектор Олександр Ткачук. З його слів, після рішення суду, продавцю загрожує штраф — 510 гривень.

Новорічні дерева без чіпів під час рейду виявили у продавця Олександра Войчука.

Чоловік каже, що вже шостий рік поспіль напередодні Нового рок продає на ярмарку ялинки та сосни. Нині для продажу приготував 1,5 тисячі дерев із чотирьох лісництв: Ківерцівського, Горохівського, Маневицького, Старовижівського. На сімох соснах не було чіпів. Продавець каже, без чіпів — дерева з Маневицького лісництва. Воно єдине, де маркування паперове.

"Вони при транспортуванні відмокають, відлітають. Чіпи ластикові перетягнеш на морозі, вони лопають. Документи всі в порядку, все є. З цим я не згідний, думаю, суд прийме рішення, як має бути", — каже Олександр Войчук.

Загалом 30 грудня в Луцьку під час рейду інспектори перевірили 6 ялинкових ярмарків.


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Теги: Волинь, Луцьк
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