На Рівненщині в колишній тюрмі НКВС буде квест-кімната





В його підземеллях були тюремні камери. Саме цей факт з історії будівлі підказав ідею розробити квест, - пише



"Квест-кімната – це унікальна річ для Здолбунова і для музею. Не чув, щоб у музеях робили квест-кімнату. У чому сенс цієї квест-кімнати? Людині потрібно вибратися із в'язничної камери.



Здолбунівський музей знаходиться у будівлі, яка була колись в'язницею НКВС. І немає ні одного свідчення, що звідси хтось тікав. Ми пропонуємо нашим гостям знайти ключ від дверей і спробувати вийти звідси за годину", – розповідає Олександр Чижевський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині облаштують квест-кімнаті у Здолбунівському краєзнавчому музеї, який розташований у приміщенні колишнього райвідділу НКВД.В його підземеллях були тюремні камери. Саме цей факт з історії будівлі підказав ідею розробити квест, - пише "Історична правда" "Квест-кімната – це унікальна річ для Здолбунова і для музею. Не чув, щоб у музеях робили квест-кімнату. У чому сенс цієї квест-кімнати? Людині потрібно вибратися із в'язничної камери.Здолбунівський музей знаходиться у будівлі, яка була колись в'язницею НКВС. І немає ні одного свідчення, що звідси хтось тікав. Ми пропонуємо нашим гостям знайти ключ від дверей і спробувати вийти звідси за годину", – розповідає Олександр Чижевський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію