вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині в колишній тюрмі НКВС буде квест-кімната

На Рівненщині в колишній тюрмі НКВС буде квест-кімната
На Рівненщині облаштують квест-кімнаті у Здолбунівському краєзнавчому музеї, який розташований у приміщенні колишнього райвідділу НКВД.

В його підземеллях були тюремні камери. Саме цей факт з історії будівлі підказав ідею розробити квест, - пише "Історична правда".

"Квест-кімната – це унікальна річ для Здолбунова і для музею. Не чув, щоб у музеях робили квест-кімнату. У чому сенс цієї квест-кімнати? Людині потрібно вибратися із в'язничної камери.

Здолбунівський музей знаходиться у будівлі, яка була колись в'язницею НКВС. І немає ні одного свідчення, що звідси хтось тікав. Ми пропонуємо нашим гостям знайти ключ від дверей і спробувати вийти звідси за годину", – розповідає Олександр Чижевський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівненщина, Здолбунів, квест-кімната
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині в колишній тюрмі НКВС буде квест-кімната
Сьогодні, 03:49
Як не опинитися на лікарняному ліжку після святкування: поради волинського лікаря. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
Українських водіїв штрафуватимуть за літню гуму взимку
Сьогодні, 01:13
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські ракетники склали присягу на вірність народу України. ФОТО
30 грудень, 22:59
Схожі новини
На Рівненщині молодик хотів «хайпонути» і втопив трактор у водоймі. ВІДЕО На Рівненщині молодик хотів «хайпонути» і втопив трактор у водоймі. ВІДЕО
16 грудень, 23:34
На Рівненщині колода з вантажівки випала в лобове скло маршрутки. ВІДЕО На Рівненщині колода з вантажівки випала в лобове скло маршрутки. ВІДЕО
10 грудень, 23:35
На трасі Київ-Ковель-Ягодин дві автівки на смерть збили лося. ФОТО. ВІДЕО На трасі Київ-Ковель-Ягодин дві автівки на смерть збили лося. ФОТО. ВІДЕО
29 листопад, 18:35
На Рівненщині нещеплених від поліомієліту дітей не пускатимуть до шкіл та дитсадків На Рівненщині нещеплених від поліомієліту дітей не пускатимуть до шкіл та дитсадків
08 листопад, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині в колишній тюрмі НКВС буде квест-кімната
Сьогодні, 03:49
 0
Як не опинитися на лікарняному ліжку після святкування: поради волинського лікаря. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
 0
Українських водіїв штрафуватимуть за літню гуму взимку
Сьогодні, 01:13
 0
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинські ракетники склали присягу на вірність народу України. ФОТО
30 грудень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8