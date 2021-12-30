На Рівненщині в колишній тюрмі НКВС буде квест-кімната
Сьогодні, 03:49
На Рівненщині облаштують квест-кімнаті у Здолбунівському краєзнавчому музеї, який розташований у приміщенні колишнього райвідділу НКВД.
В його підземеллях були тюремні камери. Саме цей факт з історії будівлі підказав ідею розробити квест, - пише "Історична правда".
"Квест-кімната – це унікальна річ для Здолбунова і для музею. Не чув, щоб у музеях робили квест-кімнату. У чому сенс цієї квест-кімнати? Людині потрібно вибратися із в'язничної камери.
Здолбунівський музей знаходиться у будівлі, яка була колись в'язницею НКВС. І немає ні одного свідчення, що звідси хтось тікав. Ми пропонуємо нашим гостям знайти ключ від дверей і спробувати вийти звідси за годину", – розповідає Олександр Чижевський.
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В його підземеллях були тюремні камери. Саме цей факт з історії будівлі підказав ідею розробити квест, - пише "Історична правда".
"Квест-кімната – це унікальна річ для Здолбунова і для музею. Не чув, щоб у музеях робили квест-кімнату. У чому сенс цієї квест-кімнати? Людині потрібно вибратися із в'язничної камери.
Здолбунівський музей знаходиться у будівлі, яка була колись в'язницею НКВС. І немає ні одного свідчення, що звідси хтось тікав. Ми пропонуємо нашим гостям знайти ключ від дверей і спробувати вийти звідси за годину", – розповідає Олександр Чижевський.
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