Дешево і зі смаком: луцька дизайнерка розповіла, як прикрасити житло до свят. ФОТО





Дизайнерка поділилася маленькими хитрощами, які зроблять домівки наших читачів по-справжньому святковими, - пише



Юлія Оксенюк розповідає, що ніколи не потрібно припиняти декорувати свій простір. Прикрашати дім не тільки на свята, але на свята робити це по-особливому. При цьому, каже, не варто забувати про міру.



У декорі дизайнерка використовує переважно природні матеріали, і зосереджується на тому, що можна використати повторно. Навіть святкове дерево обирає дуже ретельно – надає перевагу ялинці з гілочок хвої, і протягом свят поступово перетворює її на освіжаючий напій. Юлія впевнена – те, що природне, ніколи не вийде з моди.







Простір

На питання, як зробити, щоб святковий декор у будинку чи квартирі подобався не тільки тому, хто його робить, Юлія спершу знизує плечима. Адже все залежить від індивідуальних вподобань людини. Однак, перед тим, як братися за цю справу, дівчина радить оцінити простір.



«В когось малесенька однокімнатна квартира, а в когось величезний будинок на 200 квадратів. І якщо в будинку ми можемо поставити велику повноцінну ялинку і купу всього, то в квартирі якось не дуже. Я також завжди оцінюю сценарій, як має відбуватися свято. Наприклад, якщо всі збираються і сидять за столом, нема сенсу десь в іншій кімнаті ставити ялинку. На кухні, можна зробити якусь підвісну ялиночку, чи ялинку на стіні. Мені дуже сподобалася ідея роздрукувати світлини за рік з друзями, повісити їх у вигляді ялинки, з гірляндою. І коли всі ці друзі збираються разом, вони починають згадувати приємний рік. Це затишно і місця не займає», – каже дизайнерка.







Далі радить подивитися ідеї декорування в інтернеті або навколо себе – підглянути креативні рішення в інтер'єрі улюбленого закладу, у будинках друзів, які вам до вподоби. Всюди можна шукати натхнення, і якщо навчитися помічати деталі, зрештою легко буде адаптовувати їх до умов свого дому.



«Люди часто орієнтуються на заклади, картинки в інтернеті, і думають, що це дорого, бо там якісь стилісти працювали. Однак, проаналізувати картинки, які подобаються, і зробити висновки на їх основі легко. Варто всього лише виділити основні акценти, з'ясувати, куди краще однотонна гірлянда, а куди кольорова, які іграшки переважають. Всі ці висновки можна об'єднати, і купувати в магазині вже не все, що пропонує маркетинг, а тільки те, що виділив на картинці».



Акценти

Якщо кожного року купувати абсолютно весь новий декор, святкування може вийти дуже затратним. Тому дизайнерка радить комбінувати те, що вже є, з чимось новим і актуальним.



«Я раджу робити, як з одягом – вибрати основу, і оновлювати тільки акценти. Наприклад, взяти за базу якесь срібло або прозорий, а інший колір взяти для акценту. Коли в тебе є акцентний колір, його незатратно можна замінити наступного року. Гарно виходить, коли на ялинці прикраси нейтральні, а подарунки під нею упаковані у якусь яскраву обгортку»







Яскраві кольорові гірлянди і дощики, які так до вподоби українцям, вже давно не є актуальними, розповідає Юлія.



«Дощики зараз взагалі дуже рідко використовують. Але все залежить від людини. Дехто любить вінтаж, оці всі старі радянські іграшки. Але знову ж, якщо в тебе інтер'єр класичний, а декор вінтажний – разом це буде не дуже гармонійно виглядати. Дощики виправдані, коли інтер'єр вінтажний, і навколо є якісь класні вінтажні речі», – говорить вона.



Світло

Часом буває, що в людини ялинка, як в Pinterest, а квартира, як у бабусі. Зрозуміло, що кардинально змінювати свій простір спеціально до свята люди не будуть. Однак, навіть у старій «хрущовці» можна зробити затишок і настрій.



«Дуже легко створити зону з приглушеним світлом, у якій всі будуть спілкуватися, а в решті квартири вимкнути світло. На інтер'єр в такому разі увага не буде акцентуватися, але зона, в якій всі будуть спілкуватися, буде дуже затишна. Можна для декору святкового використовувати не тільки предмети, але і запахи. Запах хвої, мандаринок і все те, з чим асоціюється свято», – розповідає вона.







Після свята не обов'язково знімати вогники. І якщо вони у вас світять круглий рік, на Новий рік, щоб зробити особливий настрій, можна просто змінити їх місце.



Антирекомендації

В усьому треба мати міру, говорить Юлія Оксенюк. Якщо ви обрали кольорову гірлянду, яка блимає – аж виїдає очі, то треба бути обережним з рештою декору – не використовувати яскраві іграшки. Якщо навпаки іграшки нейтральні, обіграйте їх акцентними вогниками.



«Пластикові іграшки, дощики – все це завжди дивиться дуже дешево. Я раджу не витрачати гроші на прикраси. Краще витратитися на гірлянду, яка створюватиме настрій, а прикраси виготовити самотужки – із шишок, печива, сушених цитрусів. Бо все, що природне, воно буде актуальним завжди і завжди створюватиме настрій і затишок. Свій дім я завжди декорую природними матеріалами. Ялинку не прикрашаю, бо вважаю, що вона і так красива. Максимум можу вчепити гірлянду. Але дуже люблю, коли все по зонах – особливе освітлення і скрізь свій акцент. Це для мене важливо», – розповідає дівчина.







Підсумовуючи, дизайнерка говорить, що не все зводиться до грошей, і якщо просто купити дорогу ялинку і дорогі прикраси, у вас від цього не з'явиться святковий настрій. Завжди і в усьому більше важлива емоційна складова. Тому гарна компанія, приємне освітлення, природній і не перевантажений декор зроблять Новий рік і Різдво особливими у будь-якому місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька дизайнерка Юлія Оксенюк каже, що для того, щоб зобити своє житло стильним та новорічний не обов'язково робити ремонт чи купувати дорогий святковий декор.Дизайнерка поділилася маленькими хитрощами, які зроблять домівки наших читачів по-справжньому святковими, - пише ІА "Конкурент" Юлія Оксенюк розповідає, що ніколи не потрібно припиняти декорувати свій простір. Прикрашати дім не тільки на свята, але на свята робити це по-особливому. При цьому, каже, не варто забувати про міру.У декорі дизайнерка використовує переважно природні матеріали, і зосереджується на тому, що можна використати повторно. Навіть святкове дерево обирає дуже ретельно – надає перевагу ялинці з гілочок хвої, і протягом свят поступово перетворює її на освіжаючий напій. Юлія впевнена – те, що природне, ніколи не вийде з моди.На питання, як зробити, щоб святковий декор у будинку чи квартирі подобався не тільки тому, хто його робить, Юлія спершу знизує плечима. Адже все залежить від індивідуальних вподобань людини. Однак, перед тим, як братися за цю справу, дівчина радить оцінити простір.«В когось малесенька однокімнатна квартира, а в когось величезний будинок на 200 квадратів. І якщо в будинку ми можемо поставити велику повноцінну ялинку і купу всього, то в квартирі якось не дуже. Я також завжди оцінюю сценарій, як має відбуватися свято. Наприклад, якщо всі збираються і сидять за столом, нема сенсу десь в іншій кімнаті ставити ялинку. На кухні, можна зробити якусь підвісну ялиночку, чи ялинку на стіні. Мені дуже сподобалася ідея роздрукувати світлини за рік з друзями, повісити їх у вигляді ялинки, з гірляндою. І коли всі ці друзі збираються разом, вони починають згадувати приємний рік. Це затишно і місця не займає», – каже дизайнерка.Далі радить подивитися ідеї декорування в інтернеті або навколо себе – підглянути креативні рішення в інтер'єрі улюбленого закладу, у будинках друзів, які вам до вподоби. Всюди можна шукати натхнення, і якщо навчитися помічати деталі, зрештою легко буде адаптовувати їх до умов свого дому.«Люди часто орієнтуються на заклади, картинки в інтернеті, і думають, що це дорого, бо там якісь стилісти працювали. Однак, проаналізувати картинки, які подобаються, і зробити висновки на їх основі легко. Варто всього лише виділити основні акценти, з'ясувати, куди краще однотонна гірлянда, а куди кольорова, які іграшки переважають. Всі ці висновки можна об'єднати, і купувати в магазині вже не все, що пропонує маркетинг, а тільки те, що виділив на картинці».Якщо кожного року купувати абсолютно весь новий декор, святкування може вийти дуже затратним. Тому дизайнерка радить комбінувати те, що вже є, з чимось новим і актуальним.«Я раджу робити, як з одягом – вибрати основу, і оновлювати тільки акценти. Наприклад, взяти за базу якесь срібло або прозорий, а інший колір взяти для акценту. Коли в тебе є акцентний колір, його незатратно можна замінити наступного року. Гарно виходить, коли на ялинці прикраси нейтральні, а подарунки під нею упаковані у якусь яскраву обгортку»Яскраві кольорові гірлянди і дощики, які так до вподоби українцям, вже давно не є актуальними, розповідає Юлія.«Дощики зараз взагалі дуже рідко використовують. Але все залежить від людини. Дехто любить вінтаж, оці всі старі радянські іграшки. Але знову ж, якщо в тебе інтер'єр класичний, а декор вінтажний – разом це буде не дуже гармонійно виглядати. Дощики виправдані, коли інтер'єр вінтажний, і навколо є якісь класні вінтажні речі», – говорить вона.Часом буває, що в людини ялинка, як в Pinterest, а квартира, як у бабусі. Зрозуміло, що кардинально змінювати свій простір спеціально до свята люди не будуть. Однак, навіть у старій «хрущовці» можна зробити затишок і настрій.«Дуже легко створити зону з приглушеним світлом, у якій всі будуть спілкуватися, а в решті квартири вимкнути світло. На інтер'єр в такому разі увага не буде акцентуватися, але зона, в якій всі будуть спілкуватися, буде дуже затишна. Можна для декору святкового використовувати не тільки предмети, але і запахи. Запах хвої, мандаринок і все те, з чим асоціюється свято», – розповідає вона.Після свята не обов'язково знімати вогники. І якщо вони у вас світять круглий рік, на Новий рік, щоб зробити особливий настрій, можна просто змінити їх місце.В усьому треба мати міру, говорить Юлія Оксенюк. Якщо ви обрали кольорову гірлянду, яка блимає – аж виїдає очі, то треба бути обережним з рештою декору – не використовувати яскраві іграшки. Якщо навпаки іграшки нейтральні, обіграйте їх акцентними вогниками.«Пластикові іграшки, дощики – все це завжди дивиться дуже дешево. Я раджу не витрачати гроші на прикраси. Краще витратитися на гірлянду, яка створюватиме настрій, а прикраси виготовити самотужки – із шишок, печива, сушених цитрусів. Бо все, що природне, воно буде актуальним завжди і завжди створюватиме настрій і затишок. Свій дім я завжди декорую природними матеріалами. Ялинку не прикрашаю, бо вважаю, що вона і так красива. Максимум можу вчепити гірлянду. Але дуже люблю, коли все по зонах – особливе освітлення і скрізь свій акцент. Це для мене важливо», – розповідає дівчина.Підсумовуючи, дизайнерка говорить, що не все зводиться до грошей, і якщо просто купити дорогу ялинку і дорогі прикраси, у вас від цього не з'явиться святковий настрій. Завжди і в усьому більше важлива емоційна складова. Тому гарна компанія, приємне освітлення, природній і не перевантажений декор зроблять Новий рік і Різдво особливими у будь-якому місці.

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