Ексгравець «Волині» та збірної Білорусі отримав 3 роки тюрми за договірні матчі

Віталія Ланька засудили на три роки колонії загального режиму.



Суд відбувся 28 грудня. Справа була пов'язана із договірним матчем, - пише



Таке рішення було винесено за спробу підкупу гравця "Нафтана". Ланько хотів здобути виграш на ставках.



За матеріалами слідства, обвинувачений колишній футболіст, влітку цього року запропонував гравцеві футбольного клубу Нафтан винагороду в сумі не менше 5 тисчс доларів за вплив на результат матчу з його участю в рамках чемпіонату Білорусі. Йшлося про матч між Нафтаном та гомельським Локомотивом, який відбувся 29 серпня.



Фігурант не зміг реалізувати свій злочинний умисел, оскільки його протиправну діяльність припинили правоохоронці. У судовому засіданні фігурант свою провину визнав. Вироком суду призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 2 роки 6 місяців у виправній колонії в умовах загального режиму. Вирок у чинність закону не вступив і може бути оскаржений і опротестований у встановленому законом порядку.



Ланько з 2003-го до 2004 року виступав за луцьку Волинь (23 матчі та 1 гол). За збірну Білорусі провів 6 матчів.

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