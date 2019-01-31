Як не опинитися на лікарняному ліжку після святкування: поради волинського лікаря. ВІДЕО





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«Враховуючи зараз настання свят та похолодання в нашому відділенні інтенсивної терапії та детоксикації зараз збільшилась кількість пацієнтів із загальним переохолодженням та паралельно ці хворі перебувають у стані алкогольного сп'яніння», – каже лікар відділення екстракорпоральних методів детоксикації Олександр Бойко.



Медик розповідає, що на лікування до них вже почали потрапляти пацієнти з алкогольною інтоксикацією.



Олександр Бойко зауважує – ці пацієнти у досить важкому стані. А причина одна – перебрали з алкоголем. Аби не потрапити після бурхливого святкування у лікарню варто дотримуватись досить простих правил – переконує лікар.



Про те, як уникнути алкогольної інтоксикації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський лікар розповів, як після застіль під час Нового року та різдвяних свят не потрапити у медзаклад.Про це повідомляє ІА "Конкурент". «Враховуючи зараз настання свят та похолодання в нашому відділенні інтенсивної терапії та детоксикації зараз збільшилась кількість пацієнтів із загальним переохолодженням та паралельно ці хворі перебувають у стані алкогольного сп'яніння», – каже лікар відділення екстракорпоральних методів детоксикаціїМедик розповідає, що на лікування до них вже почали потрапляти пацієнти з алкогольною інтоксикацією.Олександр Бойко зауважує – ці пацієнти у досить важкому стані. А причина одна – перебрали з алкоголем. Аби не потрапити після бурхливого святкування у лікарню варто дотримуватись досить простих правил – переконує лікар.Про те, як уникнути алкогольної інтоксикації.

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