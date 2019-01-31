Як не опинитися на лікарняному ліжку після святкування: поради волинського лікаря. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
Волинський лікар розповів, як після застіль під час Нового року та різдвяних свят не потрапити у медзаклад.
Про це повідомляє ІА "Конкурент".
«Враховуючи зараз настання свят та похолодання в нашому відділенні інтенсивної терапії та детоксикації зараз збільшилась кількість пацієнтів із загальним переохолодженням та паралельно ці хворі перебувають у стані алкогольного сп'яніння», – каже лікар відділення екстракорпоральних методів детоксикації Олександр Бойко.
Медик розповідає, що на лікування до них вже почали потрапляти пацієнти з алкогольною інтоксикацією.
Олександр Бойко зауважує – ці пацієнти у досить важкому стані. А причина одна – перебрали з алкоголем. Аби не потрапити після бурхливого святкування у лікарню варто дотримуватись досить простих правил – переконує лікар.
Про те, як уникнути алкогольної інтоксикації.
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Про це повідомляє ІА "Конкурент".
«Враховуючи зараз настання свят та похолодання в нашому відділенні інтенсивної терапії та детоксикації зараз збільшилась кількість пацієнтів із загальним переохолодженням та паралельно ці хворі перебувають у стані алкогольного сп'яніння», – каже лікар відділення екстракорпоральних методів детоксикації Олександр Бойко.
Медик розповідає, що на лікування до них вже почали потрапляти пацієнти з алкогольною інтоксикацією.
Олександр Бойко зауважує – ці пацієнти у досить важкому стані. А причина одна – перебрали з алкоголем. Аби не потрапити після бурхливого святкування у лікарню варто дотримуватись досить простих правил – переконує лікар.
Про те, як уникнути алкогольної інтоксикації.
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