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У Луцьку в магазин викликали саперів через підозрілий предмет. ВІДЕО

У Луцьку в магазин викликали саперів через підозрілий предмет. ВІДЕО
У Луцьку власниця магазину викликала вибухотехніків через виявлений поруч незнайомий «предмет військового зразка».

Про це телеканалу «Конкурент» стало відомо з власних джерел.

Ввечері у четвер, 30 грудня, у Луцьку на вулиці Клима Савура виявили підозрілий предмет, схожий на вибухівку. Власниця магазину хлібо-булочних виробів вийшла на вулицю і помітила поруч зі спорудою магазину «незнайомий предмет військового зразка». Він викликав у жінки підозри, тож вона вирішила викликати правоохоронців.

На місце події прибули поліцейські, сапери Державної служби надзвичайних ситуацій та медики. Місце інциденту огородили.

Під час поверхневого огляду експерти встановили, що предмет не становить небезпеки для оточуючих.


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Теги: Волинь, Луцьк, вибухівка
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