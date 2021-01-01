У Луцьку в магазин викликали саперів через підозрілий предмет. ВІДЕО





Про це телеканалу



Ввечері у четвер, 30 грудня, у Луцьку на вулиці Клима Савура виявили підозрілий предмет, схожий на вибухівку. Власниця магазину хлібо-булочних виробів вийшла на вулицю і помітила поруч зі спорудою магазину «незнайомий предмет військового зразка». Він викликав у жінки підозри, тож вона вирішила викликати правоохоронців.



На місце події прибули поліцейські, сапери Державної служби надзвичайних ситуацій та медики. Місце інциденту огородили.



Під час поверхневого огляду експерти встановили, що предмет не становить небезпеки для оточуючих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку власниця магазину викликала вибухотехніків через виявлений поруч незнайомий «предмет військового зразка».Про це телеканалу «Конкурент» стало відомо з власних джерел.Ввечері у четвер, 30 грудня, у Луцьку на вулиці Клима Савура виявили підозрілий предмет, схожий на вибухівку. Власниця магазину хлібо-булочних виробів вийшла на вулицю і помітила поруч зі спорудою магазину «незнайомий предмет військового зразка». Він викликав у жінки підозри, тож вона вирішила викликати правоохоронців.На місце події прибули поліцейські, сапери Державної служби надзвичайних ситуацій та медики. Місце інциденту огородили.Під час поверхневого огляду експерти встановили, що предмет не становить небезпеки для оточуючих.

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