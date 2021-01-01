За добу в Україні виявили 7029 нових випадків COVID-19
Сьогодні, 08:54
За добу 30 грудня в Україні:
◾️ зафіксували 7 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 404, серед медпрацівників – 185);
◾️ 101 705 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 065 людей, другу дозу – 72 834 людини, додаткову дозу отримали 578 людей, бустерну дозу – 1228 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 31 грудня.
Ситуація з коронавірусом стабілізується. Останні три тижні в Україні щодня фіксують менш ніж 10 тисяч інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 578 осіб;
◾️ летальних випадків – 209;
◾️ одужало – 8 609 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 667 649 осіб;
◾️ одужало – 3 468 858 осіб;
◾️ летальних випадків – 95 899;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 786 785.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1179;
Вінницька область – 266;
Волинська область – 104;
Дніпропетровська область – 187;
Донецька область – 362;
Житомирська область – 205;
Закарпатська область – 176;
Запорізька область – 225;
Івано-Франківська область – 303;
Київська область – 266;
Кіровоградська область – 53;
Луганська область – 55;
Львівська область – 487;
Миколаївська область – 167;
Одеська область – 595;
Полтавська область – 486;
Рівненська область – 206;
Сумська область – 218;
Тернопільська область – 200;
Харківська область – 236;
Херсонська область – 55;
Хмельницька область – 261;
Черкаська область – 299;
Чернівецька область – 155;
Чернігівська область – 283.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 7 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 404, серед медпрацівників – 185);
◾️ 101 705 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 065 людей, другу дозу – 72 834 людини, додаткову дозу отримали 578 людей, бустерну дозу – 1228 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 31 грудня.
Ситуація з коронавірусом стабілізується. Останні три тижні в Україні щодня фіксують менш ніж 10 тисяч інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 578 осіб;
◾️ летальних випадків – 209;
◾️ одужало – 8 609 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 667 649 осіб;
◾️ одужало – 3 468 858 осіб;
◾️ летальних випадків – 95 899;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 786 785.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1179;
Вінницька область – 266;
Волинська область – 104;
Дніпропетровська область – 187;
Донецька область – 362;
Житомирська область – 205;
Закарпатська область – 176;
Запорізька область – 225;
Івано-Франківська область – 303;
Київська область – 266;
Кіровоградська область – 53;
Луганська область – 55;
Львівська область – 487;
Миколаївська область – 167;
Одеська область – 595;
Полтавська область – 486;
Рівненська область – 206;
Сумська область – 218;
Тернопільська область – 200;
Харківська область – 236;
Херсонська область – 55;
Хмельницька область – 261;
Черкаська область – 299;
Чернівецька область – 155;
Чернігівська область – 283.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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