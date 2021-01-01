За добу в Україні виявили 7029 нових випадків COVID-19

За добу 30 грудня в Україні:◾️ зафіксували 7 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 404, серед медпрацівників – 185);◾️ 101 705 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 065 людей, другу дозу – 72 834 людини, додаткову дозу отримали 578 людей, бустерну дозу – 1228 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 31 грудня.Ситуація з коронавірусом стабілізується. Останні три тижні в Україні щодня фіксують менш ніж 10 тисяч інфікованих.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 578 осіб;◾️ летальних випадків – 209;◾️ одужало – 8 609 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 667 649 осіб;◾️ одужало – 3 468 858 осіб;◾️ летальних випадків – 95 899;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 786 785.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1179;Вінницька область – 266;Волинська область – 104;Дніпропетровська область – 187;Донецька область – 362;Житомирська область – 205;Закарпатська область – 176;Запорізька область – 225;Івано-Франківська область – 303;Київська область – 266;Кіровоградська область – 53;Луганська область – 55;Львівська область – 487;Миколаївська область – 167;Одеська область – 595;Полтавська область – 486;Рівненська область – 206;Сумська область – 218;Тернопільська область – 200;Харківська область – 236;Херсонська область – 55;Хмельницька область – 261;Черкаська область – 299;Чернівецька область – 155;Чернігівська область – 283.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.