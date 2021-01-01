Курс валют у Луцьку на 31 грудня
Сьогодні, 09:11
Курс долара в обмінниках Луцька станом на п`ятницю, 31 грудня, такий: купівля – 27,27, продаж – 27,34.
Євро купують за 30,62, продають за 30,80.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,50, а купують за 6,62.
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Євро купують за 30,62, продають за 30,80.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,50, а купують за 6,62.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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