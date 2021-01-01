Коронавірус на Волині: за останню добу – 104 нових випадки і 2 смерті
Сьогодні, 09:28
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 104 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 9 дітей та 1 медпрацівник.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 253,
Летальних випадків (осіб) – 2, з них: Ковельський район – 2 випадки по Ковельській територіальній громаді.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) –503,
методом ІФА (осіб) – 187.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 45 хворих:
Луцька ТГ – 25 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 5 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 5 хворих
Цуманська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 14 хворих:
Іваничівська ТГ – 1 хворий
В. Волинська ТГ – 5 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 3 хворих
Оваднівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ – 3 хворих
Камінь-Каширський район – 9 хворих:
Любешівська ТГ – 5 хворих
Маневицька ТГ – 4 хворих
Ковельський район – 36 хворих:
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 14 хворих
Луківська ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 5 хворих
Старовижівська ТГ – 5 хворих
Турійська ТГ – 4 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 103 778 (з них дітей – 7238 та медичних працівників –4437),
одужало ( осіб) – 100 001 (з них дітей – 6836 та медичних працівників –4273),
летальних випадків (осіб) –2181 (1 дитина та 34медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 408 198,
методом ІФА (осіб) –210 484.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 30 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2715 щеплень. Першою дозою щепили — 824 особи, другою дозою – 1888 осіб, додатковою дозою – 3 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 102 людини, отримали дві дози – 291 558 людей, отримали додаткову дозу – 19 людей. Загалом провели 614 679 щеплення.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 253,
Летальних випадків (осіб) – 2, з них: Ковельський район – 2 випадки по Ковельській територіальній громаді.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) –503,
методом ІФА (осіб) – 187.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 45 хворих:
Луцька ТГ – 25 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 5 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 5 хворих
Цуманська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 14 хворих:
Іваничівська ТГ – 1 хворий
В. Волинська ТГ – 5 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 3 хворих
Оваднівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ – 3 хворих
Камінь-Каширський район – 9 хворих:
Любешівська ТГ – 5 хворих
Маневицька ТГ – 4 хворих
Ковельський район – 36 хворих:
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 2 хворих
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 14 хворих
Луківська ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 5 хворих
Старовижівська ТГ – 5 хворих
Турійська ТГ – 4 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 103 778 (з них дітей – 7238 та медичних працівників –4437),
одужало ( осіб) – 100 001 (з них дітей – 6836 та медичних працівників –4273),
летальних випадків (осіб) –2181 (1 дитина та 34медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 408 198,
методом ІФА (осіб) –210 484.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 30 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2715 щеплень. Першою дозою щепили — 824 особи, другою дозою – 1888 осіб, додатковою дозою – 3 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 102 людини, отримали дві дози – 291 558 людей, отримали додаткову дозу – 19 людей. Загалом провели 614 679 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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