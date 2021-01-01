Коронавірус на Волині: за останню добу – 104 нових випадки і 2 смерті

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 104 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 9 дітей та 1 медпрацівник.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 253,Летальних випадків (осіб) – 2, з них: Ковельський район – 2 випадки по Ковельській територіальній громаді.методом ПЛР (осіб) –503,методом ІФА (осіб) – 187.– 45 хворих:Луцька ТГ – 25 хворихБерестечківська ТГ – 1 хворийГородищенська ТГ – 1 хворийГорохівська ТГ – 5 хворихКолківська ТГ – 1 хворийМар’янівська ТГ – 3 хворихОлицька ТГ – 2 хворихПідгайцівська ТГ – 5 хворихЦуманська ТГ – 2 хворих– 14 хворих:Іваничівська ТГ – 1 хворийВ. Волинська ТГ – 5 хворихЛитовезька ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 3 хворихОваднівська ТГ – 1 хворийУстилузька ТГ – 3 хворих– 9 хворих:Любешівська ТГ – 5 хворихМаневицька ТГ – 4 хворих– 36 хворих:Вишнівська ТГ – 1 хворийГолобська ТГ – 2 хворихДубечненська ТГ – 1 хворийЗабродівська ТГ – 2 хворихКовельська ТГ – 14 хворихЛуківська ТГ – 1 хворийЛюбомльська ТГ – 1 хворийРатнівська ТГ – 5 хворихСтаровижівська ТГ – 5 хворихТурійська ТГ – 4 хворихзахворіло (осіб) – 103 778 (з них дітей – 7238 та медичних працівників –4437),одужало ( осіб) – 100 001 (з них дітей – 6836 та медичних працівників –4273),летальних випадків (осіб) –2181 (1 дитина та 34медпрацівники).методом ПЛР (осіб) – 408 198,методом ІФА (осіб) –210 484.За добу 30 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2715 щеплень. Першою дозою щепили — 824 особи, другою дозою – 1888 осіб, додатковою дозою – 3 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 102 людини, отримали дві дози – 291 558 людей, отримали додаткову дозу – 19 людей. Загалом провели 614 679 щеплення.