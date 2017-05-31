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У Луцьку 13-ту школу планують добудувати максимум за 3 роки. ВІДЕО

У Луцьку 13-ту школу планують добудувати максимум за 3 роки. ВІДЕО
Луцький міський голова Ігор Поліщук розповів, що 13-ту школу планують добудувати максимум за три роки.

Про це стало відомо з його інтерв’ю 12 каналу.

«10 мільйонів гривень передбачено на наступний рік на цей об’єкт – це початкова сума. За попередніми домовленостями буде дофінансовано наступного року щонайменше ще на 10 мільйонів гривень. Це кошти з державного бюджету. Із Державного фонду регіонального розвитку, сподіваємося, буде 20 мільйонів, а може, й більше», – зазначив мер.

«Згідно зі встановленими новини правилами ДФРР об’єкт має бути завершений максимум за три роки. Тому якщо ці правила, які затверджені постановою Кабінету Міністрів, не зміняться, 13-та школа буде добудована максимум за 3 роки. Звичайно, що там буде частина нашого співфінансування. Воно буде становити орієнтовно 10%», – зауважив Ігор Поліщук.

Він додав, що загалом вартість об’єкта становить понад 80 млн гривень.

Як відомо, згаданий навчальний заклад перебуває у найгіршому стані серед усіх шкіл Луцька. Батьки учнів неодноразово вимагали покращити умови, вони навіть не пускали дітей до школи через відсутність спортзалу, актового залу тощо.

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Теги: Луцьк, школа, будівництво
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