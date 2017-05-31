У Луцьку 13-ту школу планують добудувати максимум за 3 роки. ВІДЕО

Ігор Поліщук розповів, що 13-ту школу планують добудувати максимум за три роки.



Про це стало відомо з його інтерв’ю



«10 мільйонів гривень передбачено на наступний рік на цей об’єкт – це початкова сума. За попередніми домовленостями буде дофінансовано наступного року щонайменше ще на 10 мільйонів гривень. Це кошти з державного бюджету. Із Державного фонду регіонального розвитку, сподіваємося, буде 20 мільйонів, а може, й більше», – зазначив мер.



«Згідно зі встановленими новини правилами ДФРР об’єкт має бути завершений максимум за три роки. Тому якщо ці правила, які затверджені постановою Кабінету Міністрів, не зміняться, 13-та школа буде добудована максимум за 3 роки. Звичайно, що там буде частина нашого співфінансування. Воно буде становити орієнтовно 10%», – зауважив Ігор Поліщук.



Він додав, що загалом вартість об’єкта становить понад 80 млн гривень.



Як відомо, згаданий навчальний заклад перебуває у найгіршому стані серед усіх шкіл Луцька. Батьки учнів неодноразово вимагали покращити умови, вони навіть не пускали дітей до школи через відсутність спортзалу, актового залу тощо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міський головарозповів, що 13-ту школу планують добудувати максимум за три роки.Про це стало відомо з його інтерв’ю 12 каналу «10 мільйонів гривень передбачено на наступний рік на цей об’єкт – це початкова сума. За попередніми домовленостями буде дофінансовано наступного року щонайменше ще на 10 мільйонів гривень. Це кошти з державного бюджету. Із Державного фонду регіонального розвитку, сподіваємося, буде 20 мільйонів, а може, й більше», – зазначив мер.«Згідно зі встановленими новини правилами ДФРР об’єкт має бути завершений максимум за три роки. Тому якщо ці правила, які затверджені постановою Кабінету Міністрів, не зміняться, 13-та школа буде добудована максимум за 3 роки. Звичайно, що там буде частина нашого співфінансування. Воно буде становити орієнтовно 10%», – зауважив Ігор Поліщук.Він додав, що загалом вартість об’єкта становить понад 80 млн гривень.Як відомо, згаданий навчальний заклад перебуває у найгіршому стані серед усіх шкіл Луцька. Батьки учнів неодноразово вимагали покращити умови, вони навіть не пускали дітей до школи через відсутність спортзалу, актового залу тощо.

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