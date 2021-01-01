Попри «жовту» зону на Волині продовжать перевіряти заклади і установи. ВІДЕО





Про це Галина Ткач.



З її слів, відколи Волинь перейшла "у червону" зону фахівці Держпродспоживслужби здійснили 6 650 перевірок, серед яких у 18 % об’єктів зафіксували порушення.



"Ми здійснюємо контроль у закладах освіти, громадського харчування, в закладах торгівлі продовольчими та непродовольчими групами товарів, фітнес-центрами, торгово-розважальними центрами, перукарнями, заклади, що надають послуги з розміщення", – зазначила Галина Ткач.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перевірки закладів та установ у Волинській області щодо дотримання встановлених протиепідемічних заходів у "жовтій" карантинній зоні не скасовуватимуть.Про це Суспільному повідомила начальниця відділу головного управління Держпродспоживслужби в областіЗ її слів, відколи Волинь перейшла "у червону" зону фахівці Держпродспоживслужби здійснили 6 650 перевірок, серед яких у 18 % об’єктів зафіксували порушення."Ми здійснюємо контроль у закладах освіти, громадського харчування, в закладах торгівлі продовольчими та непродовольчими групами товарів, фітнес-центрами, торгово-розважальними центрами, перукарнями, заклади, що надають послуги з розміщення", – зазначила Галина Ткач.

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