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Попри «жовту» зону на Волині продовжать перевіряти заклади і установи. ВІДЕО

Попри «жовту» зону на Волині продовжать перевіряти заклади і установи. ВІДЕО
Перевірки закладів та установ у Волинській області щодо дотримання встановлених протиепідемічних заходів у "жовтій" карантинній зоні не скасовуватимуть.

Про це Суспільному повідомила начальниця відділу головного управління Держпродспоживслужби в області Галина Ткач.

З її слів, відколи Волинь перейшла "у червону" зону фахівці Держпродспоживслужби здійснили 6 650 перевірок, серед яких у 18 % об’єктів зафіксували порушення.

"Ми здійснюємо контроль у закладах освіти, громадського харчування, в закладах торгівлі продовольчими та непродовольчими групами товарів, фітнес-центрами, торгово-розважальними центрами, перукарнями, заклади, що надають послуги з розміщення", – зазначила Галина Ткач.

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Теги: Волинь, жовта зона, перевірки
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