вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ялинку вважають символом Різдва, а не Нового року, – волинська науковиця

Ялинку вважають символом Різдва, а не Нового року, – волинська науковиця
Доцентка Волинського національного університету імені Лесі Українки Алла Дмитренко стверджує, що ялинка, яку традиційно вважають символом Нового року, насправді є символом Різдва.

Про це йшлося у програмі «Жіночий клуб» на 12 каналі 28 грудня.

«У нас масово ялинку на Новий рік почали ставити у повоєнні роки, а до того це не було масово. Тому що ялинка була атрибутом заможних. Із середини XIX ст. ялинка поширилася на українських теренах. Прикладом цього може бути оповідання «Ялинка» Михайла Коцюбинського, у якому служник пана прийшов у бідну оселю в пошуках ялинки.

Але ми забуваємо про те, що в нас основним святом, як і в усьому світі, був не Новий рік, а Різдво, і новорічної ялинки до повоєнних років у нас не існувало. Ялинка – це різдвяний символ. Її походження пов’язують з Мартіном Лютером найчастіше. Кажуть, ішов Мартін Лютер через ліс і побачив зорі, які світили через ялинку. Він прийшов додому і на Різдво поставив ялинку та прикрасив її свічками. Звідси – перша ялинка. Але це легенда. А документована перша ялинка – це 1510 рік, Рига», – розповіла науковиця.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ялинка, Різдво, Новий рік, символ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни відправили у зону ООС новорічні та різдвяні подарунки. ФОТО
Сьогодні, 19:22
У МОЗ розповіли, що не можна робити при алкогольній інтоксикації
Сьогодні, 18:50
Ялинку вважають символом Різдва, а не Нового року, – волинська науковиця
Сьогодні, 18:20
У МОЗ радять скласти «здорове» меню на свята
Сьогодні, 17:50
Близько 10 тисяч українців зустрінуть Новий рік у потягах
Сьогодні, 17:28
Схожі новини
Новорічні ялинки України. ВІДЕО Новорічні ялинки України. ВІДЕО
02 січень, 2018, 15:05
«На колір і смак товариш не всяк», – посадовець про «головну» ялинку Луцька «На колір і смак товариш не всяк», – посадовець про «головну» ялинку Луцька
20 грудень, 2017, 14:32
Розповіли, в скільки волинянам обійдуться новорічні ялинки. ВІДЕО
19 грудень, 2017, 17:24
Ковельчан запрошують на святкове відкриття ялинки Ковельчан запрошують на святкове відкриття ялинки
19 грудень, 2017, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни відправили у зону ООС новорічні та різдвяні подарунки. ФОТО
Сьогодні, 19:22
 0
У МОЗ розповіли, що не можна робити при алкогольній інтоксикації
Сьогодні, 18:50
 0
Ялинку вважають символом Різдва, а не Нового року, – волинська науковиця
Сьогодні, 18:20
 0
У МОЗ радять скласти «здорове» меню на свята
Сьогодні, 17:50
 0
Близько 10 тисяч українців зустрінуть Новий рік у потягах
Сьогодні, 17:28
 0
Медіа
відео
1/8