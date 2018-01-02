Ялинку вважають символом Різдва, а не Нового року, – волинська науковиця
Сьогодні, 18:20
Доцентка Волинського національного університету імені Лесі Українки Алла Дмитренко стверджує, що ялинка, яку традиційно вважають символом Нового року, насправді є символом Різдва.
Про це йшлося у програмі «Жіночий клуб» на 12 каналі 28 грудня.
«У нас масово ялинку на Новий рік почали ставити у повоєнні роки, а до того це не було масово. Тому що ялинка була атрибутом заможних. Із середини XIX ст. ялинка поширилася на українських теренах. Прикладом цього може бути оповідання «Ялинка» Михайла Коцюбинського, у якому служник пана прийшов у бідну оселю в пошуках ялинки.
Але ми забуваємо про те, що в нас основним святом, як і в усьому світі, був не Новий рік, а Різдво, і новорічної ялинки до повоєнних років у нас не існувало. Ялинка – це різдвяний символ. Її походження пов’язують з Мартіном Лютером найчастіше. Кажуть, ішов Мартін Лютер через ліс і побачив зорі, які світили через ялинку. Він прийшов додому і на Різдво поставив ялинку та прикрасив її свічками. Звідси – перша ялинка. Але це легенда. А документована перша ялинка – це 1510 рік, Рига», – розповіла науковиця.
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Про це йшлося у програмі «Жіночий клуб» на 12 каналі 28 грудня.
«У нас масово ялинку на Новий рік почали ставити у повоєнні роки, а до того це не було масово. Тому що ялинка була атрибутом заможних. Із середини XIX ст. ялинка поширилася на українських теренах. Прикладом цього може бути оповідання «Ялинка» Михайла Коцюбинського, у якому служник пана прийшов у бідну оселю в пошуках ялинки.
Але ми забуваємо про те, що в нас основним святом, як і в усьому світі, був не Новий рік, а Різдво, і новорічної ялинки до повоєнних років у нас не існувало. Ялинка – це різдвяний символ. Її походження пов’язують з Мартіном Лютером найчастіше. Кажуть, ішов Мартін Лютер через ліс і побачив зорі, які світили через ялинку. Він прийшов додому і на Різдво поставив ялинку та прикрасив її свічками. Звідси – перша ялинка. Але це легенда. А документована перша ялинка – це 1510 рік, Рига», – розповіла науковиця.
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