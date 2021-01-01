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Перед замком Любарта автомобілісти утворили ялинку. ВІДЕО

Перед замком Любарта автомобілісти утворили ялинку. ВІДЕО
Луцькі автомобілісти вже другий рік поспіль збираються на новорічний флешмоб – шикуються перед замком Любарта таким чином, щоб утворити фігуру ялинки.

Про це пише ІА Волинські новини.

Учасники дійства зазначають, що таким чином вони поширюють новорічну атмосферу та вітають лучан з прийдешніми святами. Водії розмістили авто таким чином, аби з висоти пташиного польоту вони виглядали, як новорічна ялинка. Також учасники флешмобу увімкнули фари і «аварійки», тому зверху фігура дійсно нагадувала прикрашену ялинку.

Такі акції автомобілісти провели у Києві, Дніпрі, Харкові та Вінниці.


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Теги: акція, замок Любарта, Луцьк, автомобілісти, ялинка
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