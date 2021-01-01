Перед замком Любарта автомобілісти утворили ялинку. ВІДЕО





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Учасники дійства зазначають, що таким чином вони поширюють новорічну атмосферу та вітають лучан з прийдешніми святами. Водії розмістили авто таким чином, аби з висоти пташиного польоту вони виглядали, як новорічна ялинка. Також учасники флешмобу увімкнули фари і «аварійки», тому зверху фігура дійсно нагадувала прикрашену ялинку.



Такі акції автомобілісти провели у Києві, Дніпрі, Харкові та Вінниці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі автомобілісти вже другий рік поспіль збираються на новорічний флешмоб – шикуються перед замком Любарта таким чином, щоб утворити фігуру ялинки.Про це пише ІА Волинські новини. Учасники дійства зазначають, що таким чином вони поширюють новорічну атмосферу та вітають лучан з прийдешніми святами. Водії розмістили авто таким чином, аби з висоти пташиного польоту вони виглядали, як новорічна ялинка. Також учасники флешмобу увімкнули фари і «аварійки», тому зверху фігура дійсно нагадувала прикрашену ялинку.Такі акції автомобілісти провели у Києві, Дніпрі, Харкові та Вінниці.

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