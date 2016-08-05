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Зеленський підняв зарплати військовослужбовцям

Зеленський підняв зарплати військовослужбовцям
В Україні з 2023 року будуть підвищені мінімальні зарплати військовослужбовцям Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Кабінету Міністрів доручили удосконалити систему грошового забезпечення військових.

Про це йдеться на сайті офісу президента.

Так, згідно з указом Зеленського, з 2023 року мінімальне грошове забезпечення для військовослужбовців ЗСУ контрактної служби має становити не менше двох мінімальних зарплат, встановлених законом на 1 січня календарного року. На грошове утримання військовослужбовців строкової служби цей указ не поширюється.

КМУ до 30 червня 2022 року має розробити та внести до Верховної Ради законопроєкт, метою якого буде модернізація системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням досвіду інших держав світу.

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Теги: зарплата, військові, указ президента
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