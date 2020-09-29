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У селі на Волині затримали «чорних лісорубів». ФОТО

У селі на Волині затримали «чорних лісорубів». ФОТО
Учора, 30 грудня, близько 15 години в лісовому масиві Луцького району наряд групи реагування патрульної поліції виявив невідомих осіб, які рубали ліс.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Поруч був автомобіль ГАЗ з деревиною різної породи. Жодних дозволів на порубку чоловіки при собі не мали.

Поліцейські встановили їх особи – обоє місцеві, з с. Городині.
У селі на Волині затримали «чорних лісорубів». ФОТО

На місце викликали слідчо-оперативну групу, працівники якої прийняли рішення вилучити і транспортний засіб, і деревину.

Вирішується питання про внесення за цим фактом відомостей в ЄРДР за ст. 246 ККУ.
У селі на Волині затримали «чорних лісорубів». ФОТО

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Теги: Волинь, луцьк, ліс, порубка
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