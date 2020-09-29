У селі на Волині затримали «чорних лісорубів». ФОТО
Сьогодні, 11:55
Учора, 30 грудня, близько 15 години в лісовому масиві Луцького району наряд групи реагування патрульної поліції виявив невідомих осіб, які рубали ліс.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Поруч був автомобіль ГАЗ з деревиною різної породи. Жодних дозволів на порубку чоловіки при собі не мали.
Поліцейські встановили їх особи – обоє місцеві, з с. Городині.
На місце викликали слідчо-оперативну групу, працівники якої прийняли рішення вилучити і транспортний засіб, і деревину.
Вирішується питання про внесення за цим фактом відомостей в ЄРДР за ст. 246 ККУ.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Поруч був автомобіль ГАЗ з деревиною різної породи. Жодних дозволів на порубку чоловіки при собі не мали.
Поліцейські встановили їх особи – обоє місцеві, з с. Городині.
На місце викликали слідчо-оперативну групу, працівники якої прийняли рішення вилучити і транспортний засіб, і деревину.
Вирішується питання про внесення за цим фактом відомостей в ЄРДР за ст. 246 ККУ.
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