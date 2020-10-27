вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині горів будівельний вагончик. ФОТО

На Волині горів будівельний вагончик. ФОТО
30-го грудня у Нововолинську на 15-му мікрорайоні сталася пожежа.

Про це пише БУГ.

О 23:07 на пункт звязку 5 ДПРЧ 3 ДПРЗ надійшло повідомлення про пожежу у будівельному вагончику на вулиці С.Бандери, 55в.

Як повідомили рятувальники, до ліквідації займання залучався особовий склад 5 ДПРЧ Нововолинська.
На Волині горів будівельний вагончик. ФОТО

Ймовірна причина – встановлюється.
На Волині горів будівельний вагончик. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Нововолинськ, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маленька лучанка, якій пересадили печінку, потребує допомоги. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Зеленський підняв зарплати військовослужбовцям
Сьогодні, 12:51
На Волині горів будівельний вагончик. ФОТО
Сьогодні, 12:35
2 мільярди гривень: Волинська митниця б'є рекорди із наповнення держбюджету
Сьогодні, 12:20
На Волині у новорічну ніч працюватиме вдвічі більше правоохоронців
Сьогодні, 12:16
Схожі новини
На Волині загорівся автомобіль. ФОТО.ВІДЕО На Волині загорівся автомобіль. ФОТО.ВІДЕО
14 грудень, 14:10
На Волині горів автомобіль На Волині горів автомобіль
26 листопад, 10:17
Сім’я, яка постраждала від пожежі в багатоповерхівці на Волині, потребує допомоги Сім’я, яка постраждала від пожежі в багатоповерхівці на Волині, потребує допомоги
18 вересень, 20:46
У місті на Волині горів житловий будинок У місті на Волині горів житловий будинок
27 жовтень, 2020, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Маленька лучанка, якій пересадили печінку, потребує допомоги. ФОТО
Сьогодні, 13:15
 0
Зеленський підняв зарплати військовослужбовцям
Сьогодні, 12:51
 0
На Волині горів будівельний вагончик. ФОТО
Сьогодні, 12:35
 0
2 мільярди гривень: Волинська митниця б'є рекорди із наповнення держбюджету
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині у новорічну ніч працюватиме вдвічі більше правоохоронців
Сьогодні, 12:16
 0
Медіа
відео
1/8