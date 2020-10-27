На Волині горів будівельний вагончик. ФОТО
Сьогодні, 12:35
30-го грудня у Нововолинську на 15-му мікрорайоні сталася пожежа.
Про це пише БУГ.
О 23:07 на пункт звязку 5 ДПРЧ 3 ДПРЗ надійшло повідомлення про пожежу у будівельному вагончику на вулиці С.Бандери, 55в.
Як повідомили рятувальники, до ліквідації займання залучався особовий склад 5 ДПРЧ Нововолинська.
Ймовірна причина – встановлюється.
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Про це пише БУГ.
О 23:07 на пункт звязку 5 ДПРЧ 3 ДПРЗ надійшло повідомлення про пожежу у будівельному вагончику на вулиці С.Бандери, 55в.
Як повідомили рятувальники, до ліквідації займання залучався особовий склад 5 ДПРЧ Нововолинська.
Ймовірна причина – встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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