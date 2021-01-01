вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода на Волині в новорічну ніч і перші дні 2022 року

Якою буде погода на Волині в новорічну ніч і перші дні 2022 року
На Волині з 31 грудня до 3 січня очікуються хмарна погода, дощ та мокрий сніг, а стовпчики термометрів вдень покажуть "плюсову" температуру.

Про це розповіла Суспільному синоптикиня обласного центру гідрометеорології Світлана Дриганюк.

У п'ятницю, 31 грудня, в області очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, вранці подекуди ожеледиця. Температура повітря цього дня – від 2 до 7 градусів тепла.

У новорічну ніч погодні умови будуть аналогічними, а стовпчики термометрів покажуть від 1 до 6 градусів тепла. В суботу, 1 січня потеплішає до +9°.

"Зазвичай, на Новий рік всі звикли, що має бути трішки морозець та сніг, а тут буде дощ і плюсова температура. Характер погоди буде більш осінній саме на Новий рік, але будемо надіятися, що на різдвяні свята погода зміниться більше на зимовий характер", – розповіла синоптикиня.

Зі слів Світлани Дриганюк, у перші дні після Нового року в області буде і теплий, і холодний фронт почергово, але в цілому температура трохи підвищиться як в нічний, так і в денний період.

Хмарну погоду, місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом та дощ на Волині прогнозують 2 та 3 січня. Вночі 2 січня в області буде від 4° морозу до 1° тепла, а вдень – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У понеділок, 3 січня, знову потеплішає: вночі від нуля до п'яти градусів тепла, а вдень від двох до семи градусів тепла.

"У нас був вітер зі сходу та південного-сходу, а тепер область будуть перетинати атмосферні розділи і теплі повітряні маси будуть надходити з заходу та з південного-заходу", – зазначила Світлана Дригалюк. З її слів, ближче до різдвяних свят в області повернуться морози.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Новий рік, погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
Сьогодні, 11:45
Якою буде погода на Волині в новорічну ніч і перші дні 2022 року
Сьогодні, 11:21
Нейрохірурги Волинської обласної дитячої клінічної лікарні за рік прооперували понад 200 дітей: підсумки
Сьогодні, 11:00
Попри «жовту» зону на Волині продовжать перевіряти заклади і установи. ВІДЕО
Сьогодні, 10:40
Перед замком Любарта автомобілісти утворили ялинку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
Якої погоди на Новий рік очікувати на Волині Якої погоди на Новий рік очікувати на Волині
22 грудень, 11:35
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 грудня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 грудня
30 грудень, 20:00
Волинська науковиця розповіла, у які ще числа українці зустрічали Новий рік. ВІДЕО Волинська науковиця розповіла, у які ще числа українці зустрічали Новий рік. ВІДЕО
30 грудень, 19:40
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 грудня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 грудня
29 грудень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
Сьогодні, 11:45
 0
Якою буде погода на Волині в новорічну ніч і перші дні 2022 року
Сьогодні, 11:21
 0
Нейрохірурги Волинської обласної дитячої клінічної лікарні за рік прооперували понад 200 дітей: підсумки
Сьогодні, 11:00
 0
Попри «жовту» зону на Волині продовжать перевіряти заклади і установи. ВІДЕО
Сьогодні, 10:40
 0
Перед замком Любарта автомобілісти утворили ялинку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8