Якою буде погода на Волині в новорічну ніч і перші дні 2022 року





Про це розповіла Світлана Дриганюк.



У п'ятницю, 31 грудня, в області очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, вранці подекуди ожеледиця. Температура повітря цього дня – від 2 до 7 градусів тепла.



У новорічну ніч погодні умови будуть аналогічними, а стовпчики термометрів покажуть від 1 до 6 градусів тепла. В суботу, 1 січня потеплішає до +9°.



"Зазвичай, на Новий рік всі звикли, що має бути трішки морозець та сніг, а тут буде дощ і плюсова температура. Характер погоди буде більш осінній саме на Новий рік, але будемо надіятися, що на різдвяні свята погода зміниться більше на зимовий характер", – розповіла синоптикиня.



Зі слів Світлани Дриганюк, у перші дні після Нового року в області буде і теплий, і холодний фронт почергово, але в цілому температура трохи підвищиться як в нічний, так і в денний період.



Хмарну погоду, місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом та дощ на Волині прогнозують 2 та 3 січня. Вночі 2 січня в області буде від 4° морозу до 1° тепла, а вдень – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.



У понеділок, 3 січня, знову потеплішає: вночі від нуля до п'яти градусів тепла, а вдень від двох до семи градусів тепла.



"У нас був вітер зі сходу та південного-сходу, а тепер область будуть перетинати атмосферні розділи і теплі повітряні маси будуть надходити з заходу та з південного-заходу", – зазначила Світлана Дригалюк. З її слів, ближче до різдвяних свят в області повернуться морози.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з 31 грудня до 3 січня очікуються хмарна погода, дощ та мокрий сніг, а стовпчики термометрів вдень покажуть "плюсову" температуру.Про це розповіла Суспільному синоптикиня обласного центру гідрометеорологіїУ п'ятницю, 31 грудня, в області очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, вранці подекуди ожеледиця. Температура повітря цього дня – від 2 до 7 градусів тепла.У новорічну ніч погодні умови будуть аналогічними, а стовпчики термометрів покажуть від 1 до 6 градусів тепла. В суботу, 1 січня потеплішає до +9°."Зазвичай, на Новий рік всі звикли, що має бути трішки морозець та сніг, а тут буде дощ і плюсова температура. Характер погоди буде більш осінній саме на Новий рік, але будемо надіятися, що на різдвяні свята погода зміниться більше на зимовий характер", – розповіла синоптикиня.Зі слів Світлани Дриганюк, у перші дні після Нового року в області буде і теплий, і холодний фронт почергово, але в цілому температура трохи підвищиться як в нічний, так і в денний період.Хмарну погоду, місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом та дощ на Волині прогнозують 2 та 3 січня. Вночі 2 січня в області буде від 4° морозу до 1° тепла, а вдень – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.У понеділок, 3 січня, знову потеплішає: вночі від нуля до п'яти градусів тепла, а вдень від двох до семи градусів тепла."У нас був вітер зі сходу та південного-сходу, а тепер область будуть перетинати атмосферні розділи і теплі повітряні маси будуть надходити з заходу та з південного-заходу", – зазначила Світлана Дригалюк. З її слів, ближче до різдвяних свят в області повернуться морози.

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