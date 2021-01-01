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Маленька лучанка, якій пересадили печінку, потребує допомоги. ФОТО

Маленька лучанка, якій пересадили печінку, потребує допомоги. ФОТО
Маленька лучанка Мілана потребує фінансової допомоги. Їй потрібно пройти планове контрольне обстеження після трансплантації печінки.

Про це повідомила мама дівчинки Ольга Проніна у фейсбуці.

Жінка пише, що у квітні буде 5 років, як Мілані провели трансплантацію печінки. Дівчинку чекають планове контрольне обстеження (його проводять через 1 рік після трансплантації, потім через 5, 10 років і т.д.

«Сума до збору досить велика, тому ми дуже просимо усіх Вас підтримати нашу родину та дати можливість нашій донечці пройти це обстеження».
Маленька лучанка, якій пересадили печінку, потребує допомоги. ФОТО

Реквізити для допомоги:

4149 4993 9529 7243 Проніна Ольга (мама)
Маленька лучанка, якій пересадили печінку, потребує допомоги. ФОТО
Маленька лучанка, якій пересадили печінку, потребує допомоги. ФОТО

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Теги: Луцьк, дівчинка, допомога
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