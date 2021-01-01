Маленька лучанка, якій пересадили печінку, потребує допомоги. ФОТО

Маленька лучанка Мілана потребує фінансової допомоги. Їй потрібно пройти планове контрольне обстеження після трансплантації печінки.Про це повідомила мама дівчинкиЖінка пише, що у квітні буде 5 років, як Мілані провели трансплантацію печінки. Дівчинку чекають планове контрольне обстеження (його проводять через 1 рік після трансплантації, потім через 5, 10 років і т.д.«Сума до збору досить велика, тому ми дуже просимо усіх Вас підтримати нашу родину та дати можливість нашій донечці пройти це обстеження».4149 4993 9529 7243(мама)