Маленька лучанка, якій пересадили печінку, потребує допомоги. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Маленька лучанка Мілана потребує фінансової допомоги. Їй потрібно пройти планове контрольне обстеження після трансплантації печінки.
Про це повідомила мама дівчинки Ольга Проніна у фейсбуці.
Жінка пише, що у квітні буде 5 років, як Мілані провели трансплантацію печінки. Дівчинку чекають планове контрольне обстеження (його проводять через 1 рік після трансплантації, потім через 5, 10 років і т.д.
«Сума до збору досить велика, тому ми дуже просимо усіх Вас підтримати нашу родину та дати можливість нашій донечці пройти це обстеження».
Реквізити для допомоги:
4149 4993 9529 7243 Проніна Ольга (мама)
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Про це повідомила мама дівчинки Ольга Проніна у фейсбуці.
Жінка пише, що у квітні буде 5 років, як Мілані провели трансплантацію печінки. Дівчинку чекають планове контрольне обстеження (його проводять через 1 рік після трансплантації, потім через 5, 10 років і т.д.
«Сума до збору досить велика, тому ми дуже просимо усіх Вас підтримати нашу родину та дати можливість нашій донечці пройти це обстеження».
Реквізити для допомоги:
4149 4993 9529 7243 Проніна Ольга (мама)
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