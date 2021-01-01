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Волиняни відправили у зону ООС новорічні та різдвяні подарунки. ФОТО

Волиняни відправили у зону ООС новорічні та різдвяні подарунки. ФОТО
Для військовослужбовців, які відстоюють цілісність України в зоні проведення ООС, з Ковельщини відправили новорічні та різдвяні подарунки.

Про це повідомляє Ковельська районна рада.

"У ці передсвяткові дні, коли ми готуємо звіти, підбиваємо підсумки, святкуємо корпоративи важливо не забувати про наших бійців. І в морози і в спеку, забуваючи про втому і поганий настрій, вони роблять неможливе: дарують нам мир і спокій, створюють майбутнє для нас і наших дітей. Ми захоплюємось нескінченною мужністю, відвагою, шануємо, що живемо під мирним небом і щиро надіюмось, що усі військовополонені якнайшвидше повернуться додому", – йдеться у повідомленні.

Напередодні новорічних та різдвяних свят на Схід вирушили автомобілі, завантажені святковими подарунками та смаколиками для бійців, які несуть службу в зоні проведення операції Об’єднаних сил, захищають цілісність нашої держави.

Районна рада висловлює подяку усім, хто долучився до благодійного проєкту «Новорічний подарунок для захисника».
Волиняни відправили у зону ООС новорічні та різдвяні подарунки. ФОТО
Волиняни відправили у зону ООС новорічні та різдвяні подарунки. ФОТО
Волиняни відправили у зону ООС новорічні та різдвяні подарунки. ФОТО

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Теги: ООС, подарунки бійцям, Ковельщина
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