Волиняни відправили у зону ООС новорічні та різдвяні подарунки. ФОТО
Сьогодні, 19:22
Для військовослужбовців, які відстоюють цілісність України в зоні проведення ООС, з Ковельщини відправили новорічні та різдвяні подарунки.
Про це повідомляє Ковельська районна рада.
"У ці передсвяткові дні, коли ми готуємо звіти, підбиваємо підсумки, святкуємо корпоративи важливо не забувати про наших бійців. І в морози і в спеку, забуваючи про втому і поганий настрій, вони роблять неможливе: дарують нам мир і спокій, створюють майбутнє для нас і наших дітей. Ми захоплюємось нескінченною мужністю, відвагою, шануємо, що живемо під мирним небом і щиро надіюмось, що усі військовополонені якнайшвидше повернуться додому", – йдеться у повідомленні.
Напередодні новорічних та різдвяних свят на Схід вирушили автомобілі, завантажені святковими подарунками та смаколиками для бійців, які несуть службу в зоні проведення операції Об’єднаних сил, захищають цілісність нашої держави.
Районна рада висловлює подяку усім, хто долучився до благодійного проєкту «Новорічний подарунок для захисника».
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Про це повідомляє Ковельська районна рада.
"У ці передсвяткові дні, коли ми готуємо звіти, підбиваємо підсумки, святкуємо корпоративи важливо не забувати про наших бійців. І в морози і в спеку, забуваючи про втому і поганий настрій, вони роблять неможливе: дарують нам мир і спокій, створюють майбутнє для нас і наших дітей. Ми захоплюємось нескінченною мужністю, відвагою, шануємо, що живемо під мирним небом і щиро надіюмось, що усі військовополонені якнайшвидше повернуться додому", – йдеться у повідомленні.
Напередодні новорічних та різдвяних свят на Схід вирушили автомобілі, завантажені святковими подарунками та смаколиками для бійців, які несуть службу в зоні проведення операції Об’єднаних сил, захищають цілісність нашої держави.
Районна рада висловлює подяку усім, хто долучився до благодійного проєкту «Новорічний подарунок для захисника».
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