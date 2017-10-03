2 мільярди гривень: Волинська митниця б'є рекорди із наповнення держбюджету
Сьогодні, 12:20
У грудні на Волинській митниці зафіксували абсолютний рекорд зі збору митних платежів до скарбниці держави.
Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.
2 млрд грн - саме стільки у грудні поклали під новорічну ялинку країни платники податків, які провадили зовнішньо-економічну діяльність.
2 мільярди гривень - це майже 100 км капітально реконструйованих доріг. І навіть більше, ніж річний обсяг доходів загального фонду Волинського обласного бюджету. Це приблизно стільки, скільки за рік платять у скарбницю Луцької громади усі платники податків обласного центру. А на Волинській митниці зробили це за календарний місяць. Хоч і був він дуже напруженим, та містив всього лиш 22 банківських дня.
Порівняно з "дореформенним" груднем 2019-го, коли інфраструктура Волинської митниці ДФС теж охоплювала усю територію області та за умови відносної стабільності долара як облікової валюти експортно-імпортних операцій, адміністровані митницею місячні платежі збільшились утричі (323%). А з часу утворення Волинської митниці як відокремленого підрозділу Держмитслужби (грудень проти липня 2021 року) - зросли на 564 мільйони грн.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.
2 млрд грн - саме стільки у грудні поклали під новорічну ялинку країни платники податків, які провадили зовнішньо-економічну діяльність.
2 мільярди гривень - це майже 100 км капітально реконструйованих доріг. І навіть більше, ніж річний обсяг доходів загального фонду Волинського обласного бюджету. Це приблизно стільки, скільки за рік платять у скарбницю Луцької громади усі платники податків обласного центру. А на Волинській митниці зробили це за календарний місяць. Хоч і був він дуже напруженим, та містив всього лиш 22 банківських дня.
Порівняно з "дореформенним" груднем 2019-го, коли інфраструктура Волинської митниці ДФС теж охоплювала усю територію області та за умови відносної стабільності долара як облікової валюти експортно-імпортних операцій, адміністровані митницею місячні платежі збільшились утричі (323%). А з часу утворення Волинської митниці як відокремленого підрозділу Держмитслужби (грудень проти липня 2021 року) - зросли на 564 мільйони грн.
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