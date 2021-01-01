У Підгайцівській громаді прийняли бюджет на 2022 рік

Днями у Підгайцівській громаді затвердили головний фінансовий документ на 2022 рік.Про це повідомляють на сайті громади.Таким чином, бюджет Підгайцівської територіальної громади у 2022 році складе майже 309 мільйонів гривень. З них 193 мільйони - загальні видатки на відділ освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради.Податки та збори на дохід фізичних осіб становитимуть 146 мільйонів гривень, а це 68% основних надходжень до загального фонду бюджету Підгайцівської громади.Цьогоріч, очікувана сума надходжень до бюджету трохи нижча ніж у 2021 році, однак і обсяг реверсної дотації, яка буде перерахована із бюджету громади до державного бюджету у 2022 році - 18 мільйонів 816,4 тис. грн., що майже на 2 мільйони менше, ніж у 2021 році.Вже відомо, що у наступному році буде спрямовано 5 мільйонів на нове будівництво дитсадка у селі Струмівка та 10 мільйонів - на капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду двох корпусів Підгайцівського ліцею.Перелік об’єктів, які ще отримають фінансування, визначатиме депутатський корпус Підгайцівської сільської ради за рекомендацією бюджетної комісії.Впродовж наступного бюджетного року на території громади діятиме декілька місцевих та регіональних програм. Кошти на їхню реалізацію розподілили таким чином:Програма оздоровлення та відпочинку дітей Підгайцівської сільської ради на 2021-2022 роки – 500 тисяч гривень;Реалізація Програм соціального захисту – 1 470 000 гривень;Організація благоустрою населених пунктів – 4 500 000 гривень;Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 21 644 310;Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Луцька центральна районна лікарня Підгайцівської сільської ради» на 2021-2022 роки – 3 250 000 грн;Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 3 038 180 грн;Програми розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів та педагогів – 350 000 гривень;Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини громади – 800 000 гривень;Програма розвитку фізичної культури і спорту громади – 1 мільйон гривеньТакож, передбачили 200 тисяч гривень на придбання художньої літератури для бібліотек громади та 300 тисяч на купівлю музичних інструментів для будинків культури.«У поточному році підготовлено чимало проєктів для будівництва доріг, спортивних майданчиків, утеплення фасадів дитячих садків і шкіл, сподіваємось, що нам вдасться реалізувати більшу частину задуманого», - зазначив заступник Підгайцівського сільського голови