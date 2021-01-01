Куди піти у Луцьку на новорічні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





Хоч ці дні не будуть ще надто насиченими на події, варто спробувати знайти те, що до душі саме вам. Можна, для прикладу, просто прогулятися до головного ялинкового тріо Луцька, випити какао чи глінтвейну, насолоджуючись святковою атмосферою та мільйонами вогнів гірлянд. А можна й поєднати це із якоюсь подій, які влаштовують заклади та організації.



1 січня



30 грудня відбулося відкриття виставки ВОНСХУ "Зимовий салон" на вул. Лесі Українки 24 а, Галерея Мистецтв.



Вона діятиме до 21 січня щодня.



Телефон для довідок: (0332) 725-578.





Традиційно щороку саме першого січня на вечір у пивному клубі "Оболонь", що на вул. Коперника, 8-а, збираються як ті, кому було в новорічну ніч добре, так і ті, кому було зле. Цього року Свято Великого Бодуна відбуватиметься сімнадцятий раз.



Купа розваг, приколів, сюрпризів, подарунків, позитиву і танців – це якщо коротко. Ведучий вечора - Slavko MazuRock. Гратимуть для вас спочатку Lutsk Brass Band, а згодом Андрій Тимчук. А ще організатори планують мегакруту лотерею з класними подарунками.



Цьогоріч діє дрескод - светрики з новорічними елементами. Так і святковіше, і дешевше на вході.



Телефони для довідок: (0332) 723-353

(050) 215-41-56.





2 січня



У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка відбудеться вистава "Різдвяна ніч".



Вартість квитків від 80 гривень до 150.



Придбати квиток можна





Вистава «Лускунчик» у Луцьку відбудеться о 11:00 у Волинському академічному обласному театрі ляльок.



Вартість - 50 гривень.



Придбати квиток можна



3 січня



У Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться "Веселий маскарад". Це весела зимова історія про двох Зайчат, які з нетерпінням чекають Різдва і готуються до свята. Та хитра Лисиця і недотепа-Вовк хочуть їх піймати та поласувати смачненьким. Зайчата ж доброзичливі, вони всіх запрошують на свято, проте їх не так легко обдурити.



Телефон для довідок: (0332) 723-260 (каса).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У перші дні 2022 року будуть вихідні, тож можна гарно провести час поза офісом чи домом, але разом із рідними та близькими.Хоч ці дні не будуть ще надто насиченими на події, варто спробувати знайти те, що до душі саме вам. Можна, для прикладу, просто прогулятися до головного ялинкового тріо Луцька, випити какао чи глінтвейну, насолоджуючись святковою атмосферою та мільйонами вогнів гірлянд. А можна й поєднати це із якоюсь подій, які влаштовують заклади та організації.30 грудня відбулося відкриттяна вул. Лесі Українки 24 а, Галерея Мистецтв.Вона діятиме до 21 січня щодня.Телефон для довідок: (0332) 725-578.Традиційно щороку саме першого січня на вечір у пивному клубі "Оболонь", що на вул. Коперника, 8-а, збираються як ті, кому було в новорічну ніч добре, так і ті, кому було зле. Цього рокувідбуватиметься сімнадцятий раз.Купа розваг, приколів, сюрпризів, подарунків, позитиву і танців – це якщо коротко. Ведучий вечора -. Гратимуть для вас спочатку, а згодомА ще організатори планують мегакруту лотерею з класними подарунками.Цьогоріч діє дрескод - светрики з новорічними елементами. Так і святковіше, і дешевше на вході.Телефони для довідок: (0332) 723-353(050) 215-41-56.У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка відбудеться вистава "Різдвяна ніч".Вартість квитків від 80 гривень до 150.Придбати квиток можна тут. у Луцьку відбудеться о 11:00 у Волинському академічному обласному театрі ляльок.Вартість - 50 гривень.Придбати квиток можна тут. У Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться "Веселий маскарад". Це весела зимова історія про двох Зайчат, які з нетерпінням чекають Різдва і готуються до свята. Та хитра Лисиця і недотепа-Вовк хочуть їх піймати та поласувати смачненьким. Зайчата ж доброзичливі, вони всіх запрошують на свято, проте їх не так легко обдурити.Телефон для довідок: (0332) 723-260 (каса).

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