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Куди піти у Луцьку на новорічні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Куди піти у Луцьку на новорічні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
У перші дні 2022 року будуть вихідні, тож можна гарно провести час поза офісом чи домом, але разом із рідними та близькими.

Хоч ці дні не будуть ще надто насиченими на події, варто спробувати знайти те, що до душі саме вам. Можна, для прикладу, просто прогулятися до головного ялинкового тріо Луцька, випити какао чи глінтвейну, насолоджуючись святковою атмосферою та мільйонами вогнів гірлянд. А можна й поєднати це із якоюсь подій, які влаштовують заклади та організації.

1 січня

30 грудня відбулося відкриття виставки ВОНСХУ "Зимовий салон" на вул. Лесі Українки 24 а, Галерея Мистецтв.

Вона діятиме до 21 січня щодня.

Телефон для довідок: (0332) 725-578.
Куди піти у Луцьку на новорічні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Традиційно щороку саме першого січня на вечір у пивному клубі "Оболонь", що на вул. Коперника, 8-а, збираються як ті, кому було в новорічну ніч добре, так і ті, кому було зле. Цього року Свято Великого Бодуна відбуватиметься сімнадцятий раз.

Купа розваг, приколів, сюрпризів, подарунків, позитиву і танців – це якщо коротко. Ведучий вечора - Slavko MazuRock. Гратимуть для вас спочатку Lutsk Brass Band, а згодом Андрій Тимчук. А ще організатори планують мегакруту лотерею з класними подарунками.

Цьогоріч діє дрескод - светрики з новорічними елементами. Так і святковіше, і дешевше на вході.

Телефони для довідок: (0332) 723-353
(050) 215-41-56.
Куди піти у Луцьку на новорічні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


2 січня

У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка відбудеться вистава "Різдвяна ніч".

Вартість квитків від 80 гривень до 150.

Придбати квиток можна тут.
Куди піти у Луцьку на новорічні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Вистава «Лускунчик» у Луцьку відбудеться о 11:00 у Волинському академічному обласному театрі ляльок.

Вартість - 50 гривень.

Придбати квиток можна тут.
Куди піти у Луцьку на новорічні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

3 січня

У Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться "Веселий маскарад". Це весела зимова історія про двох Зайчат, які з нетерпінням чекають Різдва і готуються до свята. Та хитра Лисиця і недотепа-Вовк хочуть їх піймати та поласувати смачненьким. Зайчата ж доброзичливі, вони всіх запрошують на свято, проте їх не так легко обдурити.

Телефон для довідок: (0332) 723-260 (каса).
Куди піти у Луцьку на новорічні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


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Теги: Новий рік, Луцьк, заходи, варте уваги
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