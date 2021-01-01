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На Волині водійка злетіла з дороги і заїхала у хащі. ФОТО

На Волині водійка злетіла з дороги і заїхала у хащі. ФОТО
Ввечері 30-го грудня близько 22:00 на виїзді з Нововолинська по вулиці Іваничівське шосе кермувальниця Фольксвагена заїхала у хащі та пошкодила автомобіль. За словами очевидців, дівчина була п’яною.

Як стало відомо БУГу з власних джерел, 23-річна мешканка Нововолинська не впоралася з кермуванням, з’їхала з траси Нововолинськ-Іваничі, та заїхала у хащі.

Внаслідок пригоди транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень, на щастя, люди не постраждали.

Коли приїхали правоохоронці, водійка, яка стояла біля пошкодженого автомобіля, заперечувала, що вона перебувала за кермом. Проте свідки аварії це підтвердили. За їхніми словами дівчина була у стані алкогольного сп’яніння. Від проходження тесту на вміст алкоголю у крові дівчина відмовилася.

На водійку у присутності двох свідків склали два адмінпротоколи за статтями 124 та 130, Порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів та керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
На Волині водійка злетіла з дороги і заїхала у хащі. ФОТО
На Волині водійка злетіла з дороги і заїхала у хащі. ФОТО
На Волині водійка злетіла з дороги і заїхала у хащі. ФОТО
На Волині водійка злетіла з дороги і заїхала у хащі. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, ДТП
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