Нові посвідчення водія: що робити волинянам, які є власниками старого зразка? ВІДЕО





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Відповідно новим правилам, на чому вчився – на тому й матимеш право їздити. Тобто, якщо їздив, як кажуть в народі, на “автоматі” то кермувати “механікою” вже зась. Реакція водіїв неоднозначна.



На території Волинської області діє 44 автошколи. Автомобілів на “механіці” однозначно більше. Керівниця автошколи Наталія Семенова розповідає: автоматичною коробкою передач більше цікавляться жінки. Механікою – чоловіки.



Сам макет водійського посвідчення не зміниться. На титульній сторінці у 12-ій графі з’явиться цифра “78”. Вона позначатиме, що водій навчався і складав іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач. А це увесь транспорт, де немає педалі зчеплення. Якщо цієї позначки немає, то і немає обмежень щодо типу коробки передач. У сервісному центрі МВС наголошують: не потрібно хвилюватися водіям, які вже мають “права”, їх ці правила не торкнуться.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні почали видавати оновлені водійські посвідчення із зазначенням типу коробки передач. Таким чином українські “права” хочуть привести у відповідність міжнародним стандартам.Про це повідомляє 12 канал Відповідно новим правилам, на чому вчився – на тому й матимеш право їздити. Тобто, якщо їздив, як кажуть в народі, на “автоматі” то кермувати “механікою” вже зась. Реакція водіїв неоднозначна.На території Волинської області діє 44 автошколи. Автомобілів на “механіці” однозначно більше. Керівниця автошколирозповідає: автоматичною коробкою передач більше цікавляться жінки. Механікою – чоловіки.Сам макет водійського посвідчення не зміниться. На титульній сторінці у 12-ій графі з’явиться цифра “78”. Вона позначатиме, що водій навчався і складав іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач. А це увесь транспорт, де немає педалі зчеплення. Якщо цієї позначки немає, то і немає обмежень щодо типу коробки передач. У сервісному центрі МВС наголошують: не потрібно хвилюватися водіям, які вже мають “права”, їх ці правила не торкнуться.

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