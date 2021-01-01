На Волині автівка збила військовослужбовицю
Сьогодні, 14:38
Вранці 31 грудня близько 08:20 у Володимирі біля військового містечка трапилась аварія.
Як повідомили БУГу очевидці, легковий автомобіль здійснив наїзд на жінку у військовій формі, яка переходила дорогу на пішохідному переході
Згодом інформацію підтвердили у поліції. Журналістам розповіли, що водій керуючи автомобілем Дачіа Логан, не врахувавши дорожньої обстановки здійснив наїзд на пішохода 44-річну жінку, котра перетинала дорогу по пішохідному переходу.
Внаслідок зіткнення особа отримала забій, претензій до водія не має про що написала власноручно заяву. Жінку не госпіталізовували.
На водія автомобіля складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП про порушення правил дорожнього руху.
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Як повідомили БУГу очевидці, легковий автомобіль здійснив наїзд на жінку у військовій формі, яка переходила дорогу на пішохідному переході
Згодом інформацію підтвердили у поліції. Журналістам розповіли, що водій керуючи автомобілем Дачіа Логан, не врахувавши дорожньої обстановки здійснив наїзд на пішохода 44-річну жінку, котра перетинала дорогу по пішохідному переходу.
Внаслідок зіткнення особа отримала забій, претензій до водія не має про що написала власноручно заяву. Жінку не госпіталізовували.
На водія автомобіля складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП про порушення правил дорожнього руху.
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