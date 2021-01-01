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Ретросвітлини: як святкували Новий рік у Луцьку пів століття тому

Ретросвітлини: як святкували Новий рік у Луцьку пів століття тому
Ще пів століття тому центральну ялинку встановлювали у різних локаціях Луцька. Новорічне дерево іноді "переїжджало" з Театрального майдану до площі біля ЦУМу.

Про це розповіла Суспільному історикиня Тетяна Яцечко-Блаженко.

Також разом із центральною, ялинки ставили і в інших місцях, зокрема, біля кінотеатру "Хроніка" та при вході у центральний парк імені Лесі Українки.

Добірку ретросвітлин історикиня зібрала завдяки допису у Facebook. "Багато волинян відгукнулися на мій заклик і поділилися своїми фото. Виявилося, що ялинка в різні роки стояла в різних місцях", – зазначила Тетяна Яцечко-Блаженко.
Ретросвітлини: як святкували Новий рік у Луцьку пів століття тому

Зі слів жінки, надіслані волинянами світлини виявилися дуже інформативними з історичної точки зору. Окрім зміни розташування ялинки, можна дослідити якою була погода в той чи інший рік, як змінювався одяг людей.

Крім світлин лучани також ділилися спогадами святкувань. Так Дід Мороз та Снігуронька біля ялинки подобалися не всім. "Деякі лучани пишуть, що ці два казкові герої їх лякали, і нагадували фільми жахів. Проте, коли дивимось на старі фото, то нічого такого страшного не бачимо. Можливо, такі враження були від казкових героїв, якщо їх ставили кілька років поспіль і вони втрачали свій первісний вигляд", – додала історикиня.
Ретросвітлини: як святкували Новий рік у Луцьку пів століття тому

В добірці Тетяни Яцечко-Блаженко також є кольорові фото, які вже датовані 1980-ми роками.

Світлинами, каже історикиня, поділився лучанин В’ячеслав Карпись. Фото новорічного Луцька були зроблені на спеціальну плівку Орвохром.
Ретросвітлини: як святкували Новий рік у Луцьку пів століття тому

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Теги: Новий рік, Луцьк, світлини
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