У МОЗ розповіли, що не можна робити при алкогольній інтоксикації

Безпечної дози алкоголю не існує. Він може змінювати думки, судження, впливати на прийняття рішень і поведінку, а також призвести до розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому, що є одним із найважчих ускладнень COVID-19.Про це попереджає МОЗ.Крім цього, є пряма залежність розвитку небезпечних захворювань від спожитих доз алкоголю. До прикладу, що більше спиртного ви вживаєте, то вищим стає ризик виникнення шести видів раку.Уникайте «тригерів». Якщо певні люди або місця спонукають вас до випивки, намагайтеся їх уникати або практикуйте способи ввічливої відмови.Зловживання алкоголем часто є помилковою спробою впоратися зі стресом. Знайдіть здоровіші способи, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, спорт, медитація, або інші техніки розслаблення.За можливості замініть алкогольні напої безалкогольними аналогами.Крім цього, пам’ятайте:Не сідайте за кермо, якщо випили. Навіть невеликі дози алкоголю можуть вплинути на самопочуття й реакцію.Вживання алкоголю підвищує артеріальний тиск. Поєднання алкоголю з ліками може призвести до непередбачуваних наслідків і навіть смерті.Випити ще алкоголю, якщо у вас похмілля. Цей спосіб не працює! Не вживайте алкогольні напої щонайменше 48 годин після того, як багато випили.З’їсти щось жирне. Жирна їжа може зашкодити й без того подразненому шлунку, спричинити або посилити нудоту, що тільки погіршить ваше самопочуття. Віддайте перевагу легким стравам у невеликій кількості: кисломолочним продуктам або завареним вівсяним пластівцям.Випити кави. Кофеїн може призвести до ще більшого зневоднення організму. Натомість обов’язково потрібно пити більше води – це допоможе вивести алкоголь та підтримати водний баланс.Пропускати прийоми їжі. Коли вас нудить і навіть не хочеться вставати з ліжка, відмова від їжі може здатися хорошою ідеєю. Проте це може призвести до зниження рівня цукру в крові й погіршити ваше самопочуття.Відсипатися весь наступний день. Найкраще, що ви можете зробити для себе наступного ранку – підвестися з ліжка та почати рухатись.Алкоголь виводиться з організму двома способами: із сечею та диханням. Отже, вставайте та гуляйте. Прогулянка на свіжому повітрі допоможе покращити самопочуття.Пити спортивні напої з електролітами або навіть ставити крапельниці, щоби відновити електролітний баланс. Дослідження не виявили зв’язку між ступенем порушення електролітного балансу та тяжкістю похмілля або впливом доданих електролітів на тяжкість похмілля. У більшості людей організм швидко відновлює баланс електролітів щойно припиняється дія алкоголю.Час. Для того, щоб минули наслідки вживання алкоголю, ви маєте дочекатися, поки організм повністю виведе токсичні продукти метаболізму алкоголю і поки відновляться рівень рідини, подразнені тканини й мозкова активність. Ці процеси прискорити неможливо.Зрештою, єдиний засіб, що допомагає від похмілля – уникнути його і відмовитися від алкоголю.