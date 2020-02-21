Які дороги Волині відремонтують у 2022 році. ВІДЕО
Сьогодні, 16:06
Понад 3 мільярди гривень цьогоріч Служба автомобільних доріг витратила на дороги у Волинській області. За ці гроші волиняни отримали майже 180 кілометрів автошляхів, два вагові комплекси для контролю вантажівок та декілька нових мостів.
Про це інформують у сюжеті 12 каналу.
Директор Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак каже, що область отримала найбільше за останні роки фінансування. На дороги цьогоріч виділили 3 мільярди 173 мільйони. Цьогоріч продовжили зшивати Волинь якісним автошляхом М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Цьогоріч дорожники відремонтували понад 57 кілометрів.
Ще одним масштабним проєктом, за словами Анатолія Посполітака, став ремонт автодороги за туристичними маршрутами до Шацьких озер (– Т-03-01, Т-03-02 і Т-03-06). Ці автошляхи взялися масштабно ремонтувати вперше за 50 років.
У 2021 році відновили також 3 кілометри дороги на ділянці між селами Довгоноси та Старі Кошари, стільки ж по селищу Колки, півтора – по селу Розничі, понад 4 кілометри між Озером і Тростянцем, і майже 6 кілометрів на під’їзді до міжнародного пункту пропуску «Дольськ» – «Мохро». Відновили також понад 15 кілометрів дороги на ділянці Ковель – Турійськ.
Уперше за всі роки незалежності держави, каже Анатолій Посполітак, цьогоріч ремонтом охопили чималу протяжність територіальних доріг – 126 з половиною кілометрів. Разом з тим, на автошляхах державного значення Волинської області відновили 24 мости. Крім того встановили два комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю “ВІМ”.
У наступному році, каже Анатолій Посполітак, в області планують встановити ще декілька таких “ВІМів”, аби вже відремонтовані, заасфальтовані дороги не руйнували перевантажені фури. Серед планів на наступний рік також продовжити реконструкцію автошляху М-07 на ділянці Ковель – Ягодин, завершити відновлення автодоріг М-19 і Р-15 та відновити дороги за маршрутом до туристичного «магніту» Волині – озера Світязь та інших Шацьких озер. У Службі автомобільних доріг у Волинській області на ці та інші роботи хочуть отримати до п’яти мільярдів.
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Про це інформують у сюжеті 12 каналу.
Директор Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак каже, що область отримала найбільше за останні роки фінансування. На дороги цьогоріч виділили 3 мільярди 173 мільйони. Цьогоріч продовжили зшивати Волинь якісним автошляхом М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Цьогоріч дорожники відремонтували понад 57 кілометрів.
Ще одним масштабним проєктом, за словами Анатолія Посполітака, став ремонт автодороги за туристичними маршрутами до Шацьких озер (– Т-03-01, Т-03-02 і Т-03-06). Ці автошляхи взялися масштабно ремонтувати вперше за 50 років.
У 2021 році відновили також 3 кілометри дороги на ділянці між селами Довгоноси та Старі Кошари, стільки ж по селищу Колки, півтора – по селу Розничі, понад 4 кілометри між Озером і Тростянцем, і майже 6 кілометрів на під’їзді до міжнародного пункту пропуску «Дольськ» – «Мохро». Відновили також понад 15 кілометрів дороги на ділянці Ковель – Турійськ.
Уперше за всі роки незалежності держави, каже Анатолій Посполітак, цьогоріч ремонтом охопили чималу протяжність територіальних доріг – 126 з половиною кілометрів. Разом з тим, на автошляхах державного значення Волинської області відновили 24 мости. Крім того встановили два комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю “ВІМ”.
У наступному році, каже Анатолій Посполітак, в області планують встановити ще декілька таких “ВІМів”, аби вже відремонтовані, заасфальтовані дороги не руйнували перевантажені фури. Серед планів на наступний рік також продовжити реконструкцію автошляху М-07 на ділянці Ковель – Ягодин, завершити відновлення автодоріг М-19 і Р-15 та відновити дороги за маршрутом до туристичного «магніту» Волині – озера Світязь та інших Шацьких озер. У Службі автомобільних доріг у Волинській області на ці та інші роботи хочуть отримати до п’яти мільярдів.
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