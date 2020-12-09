У Луцьк їдуть народжувати з Києва. ФОТО

Ольга Гіляровська, жителька Києва, яка приїхала із столиці, щоб спостерігатись та народжувати саме в цьому закладі.



Про це повідомляють на сторінці обласного перинатального центру у



«Нам довіряють, виявляють бажання бути під спостереженням кваліфікованих фахівців та народжувати саме в нашому центрі, – зауважила генеральна директорка КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства та дитинства» Ірина Горавська. – Також важливим є те, що впродовж року в нас сформувався колектив однодумців, створено можливість надання спеціалізованої медичної допомоги мамам і новонародженим діткам, а також за потреби вузькопрофільні фахівці спостерігатимуть за дітьми до досягнення ними 18 років в умовах обласної дитячої клінічної лікарні».



Ірина Іванівна також зазначила, що в перинатальному центрі відбулося 3200 пологів і, власне, саме кількість пацієнтів, які хочуть отримати тут медичну допомогу, є оцінкою фаховості та професіоналізму персоналу медзакладу.



Завідувачка поліклінічного відділення Надія Щурук подякувала Олі за довіру та побажала майбутнім мамам, які в цей день завітали у перинатальний центр, вдалої вагітності, народження здорових діток та приємних вражень від спілкування з медичними працівниками.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У грудні 2021 року в поліклінічному відділенні Волинського обласного перинатального центру зареєстрували двотисячну пацієнтку, яка стала на облік з приводу вагітності. Це, жителька Києва, яка приїхала із столиці, щоб спостерігатись та народжувати саме в цьому закладі.Про це повідомляють на сторінці обласного перинатального центру у фейсбуці «Нам довіряють, виявляють бажання бути під спостереженням кваліфікованих фахівців та народжувати саме в нашому центрі, – зауважила генеральна директорка КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства та дитинства». – Також важливим є те, що впродовж року в нас сформувався колектив однодумців, створено можливість надання спеціалізованої медичної допомоги мамам і новонародженим діткам, а також за потреби вузькопрофільні фахівці спостерігатимуть за дітьми до досягнення ними 18 років в умовах обласної дитячої клінічної лікарні».Ірина Іванівна також зазначила, що в перинатальному центрі відбулося 3200 пологів і, власне, саме кількість пацієнтів, які хочуть отримати тут медичну допомогу, є оцінкою фаховості та професіоналізму персоналу медзакладу.Завідувачка поліклінічного відділенняподякувала Олі за довіру та побажала майбутнім мамам, які в цей день завітали у перинатальний центр, вдалої вагітності, народження здорових діток та приємних вражень від спілкування з медичними працівниками.

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