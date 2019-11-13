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Мріє грати в кіно: хлопчик з Волині показав схожість з Кевіном з фільму «Сам удома»

Мріє грати в кіно: хлопчик з Волині показав схожість з Кевіном з фільму «Сам удома»
Ян народився у Ковелі. Йому майже 8 років, як і головному герою різдвяного комедійного фільму «Сам удома» Кевіну МакКаллістеру, якого зіграв актор Маколей Калкін.

Про це пише Ковель Медіа.

Коли знімали першу частину американської комедії Кевін був такого ж віку.

Ян з Ковеля мріє стати актором, тому приміряє на себе усілякі ролі. А поки він підпрацьовує моделлю, знімається для магазинів дитячого одягу, має свій блог, багато подорожує та любить танцювати.

Ідея зйомки виникла, коли батьки були на роботі, а Ян залишився сам удома майже на цілий день.

"Я поділилася цим з своєю подругою, фотографом Іриною Терещук. І вона сказала, що хоче відзняти його для колажу, адже всі помічають схожість між цим актором та Яном", - каже мама хлопчика.
Мріє грати в кіно: хлопчик з Волині показав схожість з Кевіном з фільму «Сам удома»
Мріє грати в кіно: хлопчик з Волині показав схожість з Кевіном з фільму «Сам удома»
Мріє грати в кіно: хлопчик з Волині показав схожість з Кевіном з фільму «Сам удома»
Мріє грати в кіно: хлопчик з Волині показав схожість з Кевіном з фільму «Сам удома»



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Теги: Ковель, хлопчик, Сам удома
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