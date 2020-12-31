Як у новорічну ніч курсуватиме транспорт у Луцьку





Про це інформують у Луцькраді.



Рух тролейбусів відбуватиметься за маршрутами: № 1 “Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані” – 1 од.; № 4 “АС-2 – Драмтеатр – АС-2” – 1 од.; № 15 “ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ” – 2 од.; № 15а “ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ” – 2 од.



Автобуси будуть перевозити пасажирів в ніч з 23:00 31 грудня до 06:00 1 січня за маршрутами: № 1 "Надрічна – Стрілецька" – 2 од.; № 2 "Залізничний вокзал – Конякіна" – 3 од.; № 10 "Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) – Потебні" – 1 од.; № 11 "Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права)" – 2 од.; № 30 "с. Богушівка – с. Підгайці" – 1 од.; № 25 "Карбишева – с. Великий Омеляник"– 1 од.; № 26 "Окружна – Вишків"– 1 од; № 32 "Вересневе – с. Липини"– 1 од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З метою повного і якісного транспортного забезпечення мешканців міської територіальної громади у новорічну ніч курсуватиме громадський транспорт з 23:00 31 грудня до 03:00 1 січня.Про це інформують у Луцькраді.Рух тролейбусів відбуватиметься за маршрутами: № 1 “Бенделіані – Драмтеатр – Бенделіані” – 1 од.; № 4 “АС-2 – Драмтеатр – АС-2” – 1 од.; № 15 “ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ” – 2 од.; № 15а “ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ” – 2 од.Автобуси будуть перевозити пасажирів в ніч з 23:00 31 грудня до 06:00 1 січня за маршрутами: № 1 "Надрічна – Стрілецька" – 2 од.; № 2 "Залізничний вокзал – Конякіна" – 3 од.; № 10 "Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) – Потебні" – 1 од.; № 11 "Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права)" – 2 од.; № 30 "с. Богушівка – с. Підгайці" – 1 од.; № 25 "Карбишева – с. Великий Омеляник"– 1 од.; № 26 "Окружна – Вишків"– 1 од; № 32 "Вересневе – с. Липини"– 1 од.

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