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У МОЗ радять скласти «здорове» меню на свята

У МОЗ радять скласти «здорове» меню на свята
У нашій країні новорічно-різдвяні святкування часто асоціюються з багато накритим столом із безліччю страв. І, на жаль, смажена та жирна їжа, в’ялені м’ясо та риба, салати з майонезним соусом стали традиційними атрибутами українського святкового меню.

Незбалансоване харчування може спричинити розвиток низки хвороб, інформують у МОЗ.

Крім цього, переїдання зумовлює відчуття дискомфорту, важкості та переповненості в животі, а як наслідок – спричинити функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту.

Цього року радять спробувати нову традицію та приготувати здорове меню – адже страви до святкового столу можуть бути смачними й одночасно корисними.

Обмежте кількість копченостей і консервів на столі. Вирішили приготувати м’ясо чи рибу? Краще запекти їх у духовці.

Додайте більше овочевих салатів. Але замість магазинних соусів та майонезів приготуйте домашній майонез або замініть його заправкою з йогурту або кефіру з великою кількістю зелені.

Відмовтеся від солодких напоїв, що містять цукор, проте споживайте більше рідини. Це може бути вода або чай, морс тощо. Щодо алкоголю, то навіть у свята потрібно пам’ятати: немає безпечної дози.

На десерт краще подати невелику кількість фруктів замість тістечок чи торта.

У період свят важливо дотримуватися звичного режиму харчування і не вживати надмірну кількість їжі. Голодувати весь день, щоб добряче поїсти ввечері – погана ідея. Робіть інтервали між трапезами: не менше трьох та не більше 4,5 годин, а також слідкуйте за розмірами порцій.

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Теги: МОЗ, Новий рік, меню, їжа
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