Погода у Луцьку та на Волині 1 січня
Сьогодні, 20:00
31 грудня на Волині передбачається хмарна погода з проясненнями. Дощ, місцями з мокрим снігом.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На дорогах - ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, день 3-8° тепла.
За прогнозами сайту Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.
Вночі - +6-+5°, вдень - +6°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На дорогах - ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, день 3-8° тепла.
За прогнозами сайту Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.
Вночі - +6-+5°, вдень - +6°.
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