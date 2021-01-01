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Погода у Луцьку та на Волині 1 січня

Погода у Луцьку та на Волині 1 січня
31 грудня на Волині передбачається хмарна погода з проясненнями. Дощ, місцями з мокрим снігом.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

На дорогах - ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, день 3-8° тепла.

За прогнозами сайту Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.

Вночі - +6-+5°, вдень - +6°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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