На Волині завершують ремонт у Білому та Сірому будинках, де жила Леся Українка





Про це розповіла Ольга Бойко.



На фінальній стадії ремонтних робіт у Білому будинку відбулися внутрішні оздоблення. Так, зі слів директорки, у кімнаті Білого будинку на стіни візерунки наносили через трафарет. Оксана Бойко каже: Косачі цей будинок називали Білий флігель, і нині в музеї хочуть відновити цю назву.



Також у білому будинку відновили камін і реставрували кахлі, пічник. Нині ним опалюють будівлю двічі на день.



Зі слів директорки, у Білому будинку була третя кімната, нині вона не збереглася, залишився лише фундамент. "Проєктно-кошторисною документацією не було передбачено її відновлення і будівництво. Тому тільки відзначено межі кімнати", — додає Ольга Бойко.



Відвідувачам показуватимуть, наскільки будинок був більшим за часів життя Лесі Українки.



У Сірому будинку ремонт завершився столярними роботами та внутрішнім оздобленням.



У будинках замінили вікна, оновили горішнє утеплення, стіни та підлогу. Відновили роботу груб та камінів. Веранди набудуть такого вигляду, як при Косачах, – розповіла виконроб Галина Капризова.



"Щороку, — каже завідувачка Ольга Бойко, — музей відвідує майже 25 тисяч туристів. З її слів, загальна кошторисна вартість відновлення культурного об'єкта становить понад 11 млн гривень. До фінансування залучили кошти державного та місцевого бюджетів".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Білому та Сірому будиночка сім'ї Косачів, де жила Леся Українка, у селі Колодяжне Ковельського району 31 грудня завершують ремонт. Реставраційно-ремонтні роботи тривали шість місяців.Про це розповіла Суспільному завідувачка музеюНа фінальній стадії ремонтних робіт у Білому будинку відбулися внутрішні оздоблення. Так, зі слів директорки, у кімнаті Білого будинку на стіни візерунки наносили через трафарет. Оксана Бойко каже: Косачі цей будинок називали Білий флігель, і нині в музеї хочуть відновити цю назву.Також у білому будинку відновили камін і реставрували кахлі, пічник. Нині ним опалюють будівлю двічі на день.Зі слів директорки, у Білому будинку була третя кімната, нині вона не збереглася, залишився лише фундамент. "Проєктно-кошторисною документацією не було передбачено її відновлення і будівництво. Тому тільки відзначено межі кімнати", — додає Ольга Бойко.Відвідувачам показуватимуть, наскільки будинок був більшим за часів життя Лесі Українки.У Сірому будинку ремонт завершився столярними роботами та внутрішнім оздобленням.У будинках замінили вікна, оновили горішнє утеплення, стіни та підлогу. Відновили роботу груб та камінів. Веранди набудуть такого вигляду, як при Косачах, – розповіла виконроб"Щороку, — каже завідувачка Ольга Бойко, — музей відвідує майже 25 тисяч туристів. З її слів, загальна кошторисна вартість відновлення культурного об'єкта становить понад 11 млн гривень. До фінансування залучили кошти державного та місцевого бюджетів".

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