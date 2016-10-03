На Волині оштрафували власників незаконної двоповерхової добудови до квартири.ФОТО.ВІДЕО

Сергій Гальчик.



Через добудову жителі багатоповерхівки не можуть отримати кошти на утеплення будинку.



Усі житлові приміщення у колишньому гуртожитку в Нововолинську по вулиці Генерала Шухевича нині приватизовані, – розповіла голова ОСББ Яна Никитюк. Усі, окрім двоповерхової добудови, яку звела жителька першого поверху Надія Януш.



"На березень місяць будинок іде на утеплення за програмою енергоефективності. Ми підняли технічний паспорт будинку, тут не має буди прибудови, лише сходи. І я їй пояснюю, що ми не можемо утеплити ваш будинок, поки ви його не приватизуєте і не узаконите, вона категорично відмовляється", – каже голова ОСББ.



Яна Никитюк додає: у 2016-му році після створення об’єднання, жінка двоповерхову будівлю не приватизувала.



Власниця добудови Надія Януш розповіла Суспільному, що у 1996-му році отримала дозвіл на добудову окремого входу та кухні. Згодом збільшила добудову, але документів на зміни немає.



"Я думала: ну поладжу. Але вони мені не дозволили. Я поладила самовільно. От отак все получилося", – каже жінка.



Начальник міського відділу архітектурно-будівельного контролю Сергій Гальчик розповів Суспільному: провели позапланову перевірку, склали припис про порушення законодавства та виписали штраф на суму 8,5 тисяч гривень.



"Треба, по-перше, оформити документацію на земельну ділянку, де розташована дана будівля, оформити проєктну документацію, затвердити і подати повідомлення на початок будівельних робіт до ДБК. Після цього будівництво є законним. Потім оформити технічний паспорт, і подати декларацію про готовність об’єкту до експлуатації, зареєструвати його в державного реєстратора", – зазначив Сергій Гальчик. З його слів, уся ця процедура може тривати до 15, року.



Наразі штраф Надія Януш ще не оплатила. На це жінка має 15 днів. Суспільному розповіла, що штраф оскаржувати не буде і готова офіційно оформити добудову.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительку Нововолинська, яка прибудувала до своєї квартири двоповерхову добудову оштрафували на 8,5 тисяч гривень. Про це Суспільному розповів Начальник міського відділу архітектурно-будівельного контролюЧерез добудову жителі багатоповерхівки не можуть отримати кошти на утеплення будинку.Усі житлові приміщення у колишньому гуртожитку в Нововолинську по вулиці Генерала Шухевича нині приватизовані, – розповіла голова ОСББ. Усі, окрім двоповерхової добудови, яку звела жителька першого поверху"На березень місяць будинок іде на утеплення за програмою енергоефективності. Ми підняли технічний паспорт будинку, тут не має буди прибудови, лише сходи. І я їй пояснюю, що ми не можемо утеплити ваш будинок, поки ви його не приватизуєте і не узаконите, вона категорично відмовляється", – каже голова ОСББ.Яна Никитюк додає: у 2016-му році після створення об’єднання, жінка двоповерхову будівлю не приватизувала.Власниця добудови Надія Януш розповіла Суспільному, що у 1996-му році отримала дозвіл на добудову окремого входу та кухні. Згодом збільшила добудову, але документів на зміни немає."Я думала: ну поладжу. Але вони мені не дозволили. Я поладила самовільно. От отак все получилося", – каже жінка.Начальник міського відділу архітектурно-будівельного контролюрозповів Суспільному: провели позапланову перевірку, склали припис про порушення законодавства та виписали штраф на суму 8,5 тисяч гривень."Треба, по-перше, оформити документацію на земельну ділянку, де розташована дана будівля, оформити проєктну документацію, затвердити і подати повідомлення на початок будівельних робіт до ДБК. Після цього будівництво є законним. Потім оформити технічний паспорт, і подати декларацію про готовність об’єкту до експлуатації, зареєструвати його в державного реєстратора", – зазначив Сергій Гальчик. З його слів, уся ця процедура може тривати до 15, року.Наразі штраф Надія Януш ще не оплатила. На це жінка має 15 днів. Суспільному розповіла, що штраф оскаржувати не буде і готова офіційно оформити добудову.

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