Ще один банк починає виплачувати тисячу гривень за вакцинацію



Про це повідомляє



"​​Завершуємо рік позитивною нотою: відсьогодні можна оформити спеціальну картку програми в Райффайзен Банку та izibank. Тож, якщо ви ще без єПідтримки, мерщій оформлюйте спеціальну картку та починайте рік із допомогою від держави", - йдеться у повідомленні.



У Дії нагадали: щоб отримати виплату за вакцинацію від коронавірусу, необхідно відкрити спеціальну картку "єПідтримка" в будь-якому банку-партнері. Оновити застосунок Дія, подати заявку у два кліки і чекати на зарахування коштів у 2022 році. Кошти можна буде витратити на підтримку бізнесів, які найбільше постраждали від карантинів.



Повна інформація про програму — на



30 грудня до програми «єПідтримка» приєднався ще один банк - Райффайзен Банк. Наразі тисячу гривень за вакцинацію можна оформити в таких банках: А-банк, Альфабанк, izibank, Монобанк, Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк і Укргазбанк.



19 грудня



Програма «єПідтримка» передбачає виплату тисячі гривень особі, яка вакцинована двома дозами і має сертифікат у застосунку «Дія». На витрату 1000 грн є чотири місяці з моменту їх зарахування на картку. Виплату може отримати виключно громадянин України, який досяг 18 років і має в застосунку «Дія» зелений COVID-сертифікат вакцинації.



Громадяни України, старші 60 років, які пройшли повну вакцинацію проти COVID-19, із січня зможуть витратити передбачену законом тисячу гривень на соціальні потреби, у тому числі на придбання ліків (їх перелік має визначити Кабмін). Скористатися цим можна буде з січня 2022 року. Із відповідною ініціативою виступив Президент Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У межах програми «єПідтримка» оформити картку та отримати 1000 гривень повністю вакцинованим від коронавірусу українцям тепер можна ще в одному українському банку - izibank.Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Дію."​​Завершуємо рік позитивною нотою: відсьогодні можна оформити спеціальну картку програми в Райффайзен Банку та izibank. Тож, якщо ви ще без єПідтримки, мерщій оформлюйте спеціальну картку та починайте рік із допомогою від держави", - йдеться у повідомленні.У Дії нагадали: щоб отримати виплату за вакцинацію від коронавірусу, необхідно відкрити спеціальну картку "єПідтримка" в будь-якому банку-партнері. Оновити застосунок Дія, подати заявку у два кліки і чекати на зарахування коштів у 2022 році. Кошти можна буде витратити на підтримку бізнесів, які найбільше постраждали від карантинів.Повна інформація про програму — на сайті Дії.30 грудня до програми «єПідтримка» приєднався ще один банк - Райффайзен Банк. Наразі тисячу гривень за вакцинацію можна оформити в таких банках: А-банк, Альфабанк, izibank, Монобанк, Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк і Укргазбанк.19 грудня в Україні офіційно запрацювала державна програма «єПідтримка» з виплати 1 тисячі гривень громадянам України, які пройшли повну вакцинацію проти коронавірусної хвороби COVID-19.Програма «єПідтримка» передбачає виплату тисячі гривень особі, яка вакцинована двома дозами і має сертифікат у застосунку «Дія». На витрату 1000 грн є чотири місяці з моменту їх зарахування на картку. Виплату може отримати виключно громадянин України, який досяг 18 років і має в застосунку «Дія» зелений COVID-сертифікат вакцинації.Громадяни України, старші 60 років, які пройшли повну вакцинацію проти COVID-19, із січня зможуть витратити передбачену законом тисячу гривень на соціальні потреби, у тому числі на придбання ліків (їх перелік має визначити Кабмін). Скористатися цим можна буде з січня 2022 року. Із відповідною ініціативою виступив Президент Володимир Зеленський.

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