вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Київська ялинка — у ТОП-15 найгарніших в Європі

Київська ялинка — у ТОП-15 найгарніших в Європі
Київська новорічна ялинка на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи за версією сайту Europe Best Destinations.

Про це повідомляє Укрінформ.

Повідомляється, що київська новорічна ялинка посіла 13 сходинку рейтингу, між ялинками з Польщі та Італії. Популярний серед туристів з усього світу сайт відзначив, що київська ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд.

На сайті зазначається, що Київ є чудовим місцем для поїздки на різдвяні та новорічні свята, а також той факт, що у місті працюють одразу декілька різдвяних ярмарків.

Відзначається, що найгарніша ялинка стоїть на мальтійському острові Гоцо. На другому і третьому місці – ялинки зі Страсбурга та Лісабона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ялинка новорічна, рейтинг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Київська ялинка — у ТОП-15 найгарніших в Європі
Сьогодні, 00:41
1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Нововолинську малюкам, які народяться першими у новому році, подарують візочки
31 грудень, 2021, 23:10
У Луцьку поблизу «ПортСіті» зіткнулися «гелік» і бус.ВІДЕО
31 грудень, 2021, 22:25
На Волині оштрафували власників незаконної двоповерхової добудови до квартири.ФОТО.ВІДЕО
31 грудень, 2021, 21:16
Схожі новини
«СВІДОМІ» зберегли свій рейтинг за рік каденції. ВІДЕО «СВІДОМІ» зберегли свій рейтинг за рік каденції. ВІДЕО
01 грудень, 2021, 13:17
Українці обрали ТОП-10 найпопулярніших блогерів Українці обрали ТОП-10 найпопулярніших блогерів
18 листопад, 2021, 05:15
Роман відомого волинського письменника - у всеукраїнському ТОПі Роман відомого волинського письменника - у всеукраїнському ТОПі
29 жовтень, 2021, 08:17
Як мери українських міст виконують передвиборчі обіцянки і де у цьому рейтингу Поліщук Як мери українських міст виконують передвиборчі обіцянки і де у цьому рейтингу Поліщук
26 жовтень, 2021, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Київська ялинка — у ТОП-15 найгарніших в Європі
Сьогодні, 00:41
 0
1 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Нововолинську малюкам, які народяться першими у новому році, подарують візочки
31 грудень, 2021, 23:10
 0
У Луцьку поблизу «ПортСіті» зіткнулися «гелік» і бус.ВІДЕО
31 грудень, 2021, 22:25
 0
На Волині оштрафували власників незаконної двоповерхової добудови до квартири.ФОТО.ВІДЕО
31 грудень, 2021, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8