Київська ялинка — у ТОП-15 найгарніших в Європі





Про це повідомляє



Повідомляється, що київська новорічна ялинка посіла 13 сходинку рейтингу, між ялинками з Польщі та Італії. Популярний серед туристів з усього світу сайт відзначив, що київська ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд.



На сайті зазначається, що Київ є чудовим місцем для поїздки на різдвяні та новорічні свята, а також той факт, що у місті працюють одразу декілька різдвяних ярмарків.



Відзначається, що найгарніша ялинка стоїть на мальтійському острові Гоцо. На другому і третьому місці – ялинки зі Страсбурга та Лісабона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київська новорічна ялинка на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи за версією сайту Europe Best Destinations.Про це повідомляє Укрінформ Повідомляється, що київська новорічна ялинка посіла 13 сходинку рейтингу, між ялинками з Польщі та Італії. Популярний серед туристів з усього світу сайт відзначив, що київська ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд.На сайті зазначається, що Київ є чудовим місцем для поїздки на різдвяні та новорічні свята, а також той факт, що у місті працюють одразу декілька різдвяних ярмарків.Відзначається, що найгарніша ялинка стоїть на мальтійському острові Гоцо. На другому і третьому місці – ялинки зі Страсбурга та Лісабона.

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