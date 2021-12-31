1 січня на Волині: гортаючи календар

вітає усіх волинян з Новим роком!А особливі вітання цього дня для іменинників, яких на Волині 1 січня немало.День народження сьогодні святкує народний артист України(на фото).Також особисте свято відзначає журналіст, поет, член Національної спілки письменників Українита проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації ВНУ ім. Лесі Українки, старший викладач кафедри нової та новітньої історії України ВНУ ім. Лесі Українки, громадський діяч, головний режисер Волинського академічного українського облмуздрамтеатру ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв Україниі письменниця,журналісткаЗа православним календарем 1 січня іменини відзначають ті, кого назвали Григорій та Ілля.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків зі святами і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині!1 січня 1945 року Луцьку педагогічну школу реорганізували у Луцьке педагогічне училище (зараз Луцький педагогічний коледж).20 років тому – 1992-го – газету «Радянська Волинь» перейменували на «Волинь» (зараз «Волинь-нова»).Цього ж дня жителі Волині отримали можливість переглянути першу передачу місцевого телебачення. З цього часу на першій програмі телебачення щодня по півгодини почали виходити волинські передачі.1 січня 1994 року вийшов перший номер шацької районної газети «Шацький край».А у 1997 році - вперше у Нововолинську побачила світ газета «Наше місто».