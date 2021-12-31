У Нововолинську малюкам, які народяться першими у новому році, подарують візочки





З ініціативи міського голови Нововолинська Бориса Карпуса, за підтримки місцевої лікарні, підприємця Євгенія Дударчука та «Tobymarket», вирішили ощасливити новоспечених батьків.



“З нетерпінням чекаємо поповнень у нововолинських родинах. Бажаю нашим медикам спокійного чергування у святкові дні, а всім майбутнім мамам – легких пологів і сповна насолодитися прекрасною миттю зустрічі з новонародженим немовлям!”, – йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дівчинка і хлопчик, які першими у 2022 році побачать світ у пологовому відділенні Нововолинської лікарні, отримають гарний сучасний візочок. Про це повідомляє очільник міста у фейсбуці З ініціативи міського голови Нововолинська, за підтримки місцевої лікарні, підприємцята «Tobymarket», вирішили ощасливити новоспечених батьків.“З нетерпінням чекаємо поповнень у нововолинських родинах. Бажаю нашим медикам спокійного чергування у святкові дні, а всім майбутнім мамам – легких пологів і сповна насолодитися прекрасною миттю зустрічі з новонародженим немовлям!”, – йдеться в дописі.

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