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У Нововолинську малюкам, які народяться першими у новому році, подарують візочки

У Нововолинську малюкам, які народяться першими у новому році, подарують візочки
Дівчинка і хлопчик, які першими у 2022 році побачать світ у пологовому відділенні Нововолинської лікарні, отримають гарний сучасний візочок. Про це повідомляє очільник міста у фейсбуці.

З ініціативи міського голови Нововолинська Бориса Карпуса, за підтримки місцевої лікарні, підприємця Євгенія Дударчука та «Tobymarket», вирішили ощасливити новоспечених батьків.

“З нетерпінням чекаємо поповнень у нововолинських родинах. Бажаю нашим медикам спокійного чергування у святкові дні, а всім майбутнім мамам – легких пологів і сповна насолодитися прекрасною миттю зустрічі з новонародженим немовлям!”, – йдеться в дописі.

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Теги: Карпус, нововнароджені, подарунок, візочки
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 0
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