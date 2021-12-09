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Як будуть індексувати та підвищувати пенсії 2022 року

Як будуть індексувати та підвищувати пенсії 2022 року
Від березня 2022 року індексація пенсій торкнеться майже 10 млн українських пенсіонерів.

На початку грудня Верховна Рада ухвалила Державний бюджет на 2022 рік, в якому передбачено понад 200 млрд гривень на щорічну березневу індексацію пенсій та низку інших компенсаційних перерахувань. Кого торкнеться березнева індексація, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Кому в березні підвищать пенсії
Від 1 березня 2022 року передбачено підвищення пенсій шляхом індексації:

-для осіб віком 75-80 років - на 400 гривень
-для осіб старших 80 років - на 500 гривень
Водночас, мінімальний розмір пенсії складатиме 2500 гривень. Це торкнеться майже 1 млн громадян.

Якщо у пенсіонера старше 70 років буде достатній трудовий стаж (35 років для чоловіків, та 30 років - для жінок), то мінімальна пенсія складатиме не менше 3000 гривень.

Крім того, планується підвищити компенсаційні виплати для військових пенсіонерів та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Щодо чорнобильців, то їм пенсії буде перераховано вже від початку року - у січні майже 40 тисяч ліквідаторів та постраждалих від Чорнобильської катастрофи можуть розраховувати на підвищення виплат.

Мінімальні виплати збільшать для:

-тих, хто отримав першу групу інвалідності – до 6000 грн.;
-тих, хто одержав другу групу інвалідності – до 4800 грн;
-тих, хто одержав третю групу інвалідності – до 3700 грн.

Нагадаємо, що від 1 грудня зростання прожиткового мінімуму для населення України спричинить за собою і підвищення пенсій.

Мінімальна пенсія зросте до 1 934 грн. Разом зі всіма надбавками пенсіонери віком понад 65 років отримуватимуть мінімальні виплати в розмірі 2600 гривень. Для учасників бойових дій пенсія складе 4061 грн. Максимальний розмір пенсії збільшиться на 800 грн і становитиме 19 340 грн.

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Теги: підвищення пенсій
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