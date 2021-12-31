Пандемія може закінчитись в 2022 році: сподівається очільник ВООЗ

Тедрос Гебреєсус висловив сподівання, що пандемія коронавірусу закінчиться в 2002 році.



"Після двох років, ми добре знаємо вірус. Ми знаємо доведені заходи для контролю поширення: носіть маски, уникайте натовпів, дотримуйтесь фізичного дистанціювання, практикуйте гігієну рук та респіраторну гігієну, відкривайте вікна для вентиляції, тестуйтесь і відслідковуйте контакти", - виголосив Гебреєсус у своєму новорічному зверненні під назвою "Сподіваюсь на закінчення пандемії в 2022", опублікованому в мережах LinkedIn та



Надія на завершення пандемії в 2022 році, говорить посадовець, надихнула його на три новорічні обітниці:



- "Робити все в моїх силах, у співпраці з усіма урядами, зацікавленими сторонами та громадами, щоб допомогти покласти край пандемії", пише Гебреєсус. Для цього, зазначає він, потрібно досягнути 70% рівня вакцинації в усіх країнах до середини 2022 року.



- Створити потужнішу систему безпеки здоров'я у світі. Посадовець нагадав - в 2022-му починаються перемовини з укладання міжнародної домовленості щодо управління, фінансування, швидкого реагування на епідемії та пандемії.



- Всі країни мають фінансувати розбудову первинної ланки системи охорони здоров'я, яка є базою для загального доступу до охорони здоров'я, зазначає Гебреєсус.



Людство має достатньо знань, щоб завершити пандемію, переконаний посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'явисловив сподівання, що пандемія коронавірусу закінчиться в 2002 році."Після двох років, ми добре знаємо вірус. Ми знаємо доведені заходи для контролю поширення: носіть маски, уникайте натовпів, дотримуйтесь фізичного дистанціювання, практикуйте гігієну рук та респіраторну гігієну, відкривайте вікна для вентиляції, тестуйтесь і відслідковуйте контакти", - виголосив Гебреєсус у своєму новорічному зверненні під назвою "Сподіваюсь на закінчення пандемії в 2022", опублікованому в мережах LinkedIn та YouTube Надія на завершення пандемії в 2022 році, говорить посадовець, надихнула його на три новорічні обітниці:- "Робити все в моїх силах, у співпраці з усіма урядами, зацікавленими сторонами та громадами, щоб допомогти покласти край пандемії", пише Гебреєсус. Для цього, зазначає він, потрібно досягнути 70% рівня вакцинації в усіх країнах до середини 2022 року.- Створити потужнішу систему безпеки здоров'я у світі. Посадовець нагадав - в 2022-му починаються перемовини з укладання міжнародної домовленості щодо управління, фінансування, швидкого реагування на епідемії та пандемії.- Всі країни мають фінансувати розбудову первинної ланки системи охорони здоров'я, яка є базою для загального доступу до охорони здоров'я, зазначає Гебреєсус.Людство має достатньо знань, щоб завершити пандемію, переконаний посадовець.

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