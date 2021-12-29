Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:11
За добу 31 грудня 2021 року в Україні зафіксували 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 262 дитини та 74 медпрацівники.
Про це повідомляє МОЗ України.
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 28 457 565 щеплень.
За добу 31 грудня в Україні:
◾ 52 166 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізували – 1 554 особи;
◾ летальних випадків – 190;
◾ одужали – 6 073 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіли – 3 672 675 осіб;
◾ одужали – 3 474 931 особа;
◾ летальних випадків – 96 089;
◾ провели ПЛР-тестувань – 16 809 292.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:
м. Київ – 976;
Вінницька область – 159;
Волинська область – 58;
Дніпропетровська область – 119;
Донецька область – 184;
Житомирська область – 176;
Закарпатська область – 163;
Запорізька область – 142;
Івано-Франківська область – 190;
Київська область – 315;
Кіровоградська область – 61;
Луганська область – 41;
Львівська область – 443;
Миколаївська область – 120;
Одеська область – 240;
Полтавська область – 256;
Рівненська область – 83;
Сумська область – 139;
Тернопільська область – 132;
Харківська область – 180;
Херсонська область – 37;
Хмельницька область – 262;
Черкаська область – 181;
Чернівецька область – 100;
Чернігівська область – 269.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє МОЗ України.
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 28 457 565 щеплень.
За добу 31 грудня в Україні:
◾ 52 166 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізували – 1 554 особи;
◾ летальних випадків – 190;
◾ одужали – 6 073 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіли – 3 672 675 осіб;
◾ одужали – 3 474 931 особа;
◾ летальних випадків – 96 089;
◾ провели ПЛР-тестувань – 16 809 292.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:
м. Київ – 976;
Вінницька область – 159;
Волинська область – 58;
Дніпропетровська область – 119;
Донецька область – 184;
Житомирська область – 176;
Закарпатська область – 163;
Запорізька область – 142;
Івано-Франківська область – 190;
Київська область – 315;
Кіровоградська область – 61;
Луганська область – 41;
Львівська область – 443;
Миколаївська область – 120;
Одеська область – 240;
Полтавська область – 256;
Рівненська область – 83;
Сумська область – 139;
Тернопільська область – 132;
Харківська область – 180;
Херсонська область – 37;
Хмельницька область – 262;
Черкаська область – 181;
Чернівецька область – 100;
Чернігівська область – 269.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 1 січня
Сьогодні, 09:40
Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:11
Як будуть індексувати та підвищувати пенсії 2022 року
Сьогодні, 08:25
Медіа