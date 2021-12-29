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Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
За добу 31 грудня 2021 року в Україні зафіксували 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 262 дитини та 74 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 28 457 565 щеплень.

За добу 31 грудня в Україні:

◾ 52 166 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізували – 1 554 особи;
◾ летальних випадків – 190;
◾ одужали – 6 073 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли – 3 672 675 осіб;
◾ одужали – 3 474 931 особа;
◾ летальних випадків – 96 089;
◾ провели ПЛР-тестувань – 16 809 292.


Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:

м. Київ – 976;

Вінницька область – 159;

Волинська область – 58;

Дніпропетровська область – 119;

Донецька область – 184;

Житомирська область – 176;

Закарпатська область – 163;

Запорізька область – 142;

Івано-Франківська область – 190;

Київська область – 315;

Кіровоградська область – 61;

Луганська область – 41;

Львівська область – 443;

Миколаївська область – 120;

Одеська область – 240;

Полтавська область – 256;

Рівненська область – 83;

Сумська область – 139;

Тернопільська область – 132;

Харківська область – 180;

Херсонська область – 37;

Хмельницька область – 262;

Черкаська область – 181;

Чернівецька область – 100;

Чернігівська область – 269.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: Україна, статистика, коронавірус
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