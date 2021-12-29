Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це повідомляє МОЗ України.



Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 28 457 565 щеплень.



За добу 31 грудня в Україні:



◾ 52 166 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.



Також за минулу добу:



◾ госпіталізували – 1 554 особи;

◾ летальних випадків – 190;

◾ одужали – 6 073 особи.



За весь час пандемії в Україні:



◾ захворіли – 3 672 675 осіб;

◾ одужали – 3 474 931 особа;

◾ летальних випадків – 96 089;

◾ провели ПЛР-тестувань – 16 809 292.





Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України:



м. Київ – 976;



Вінницька область – 159;



Волинська область – 58;



Дніпропетровська область – 119;



Донецька область – 184;



Житомирська область – 176;



Закарпатська область – 163;



Запорізька область – 142;



Івано-Франківська область – 190;



Київська область – 315;



Кіровоградська область – 61;



Луганська область – 41;



Львівська область – 443;



Миколаївська область – 120;



Одеська область – 240;



Полтавська область – 256;



Рівненська область – 83;



Сумська область – 139;



Тернопільська область – 132;



Харківська область – 180;



Херсонська область – 37;



Хмельницька область – 262;



Черкаська область – 181;



Чернівецька область – 100;



Чернігівська область – 269.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 31 грудня 2021 року в Україні зафіксували 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 262 дитини та 74 медпрацівники.Про це повідомляє МОЗ України.Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 28 457 565 щеплень.◾ 52 166 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.◾ госпіталізували – 1 554 особи;◾ летальних випадків – 190;◾ одужали – 6 073 особи.◾ захворіли – 3 672 675 осіб;◾ одужали – 3 474 931 особа;◾ летальних випадків – 96 089;◾ провели ПЛР-тестувань – 16 809 292.м. Київ – 976;Вінницька область – 159;– 58;Дніпропетровська область – 119;Донецька область – 184;Житомирська область – 176;Закарпатська область – 163;Запорізька область – 142;Івано-Франківська область – 190;Київська область – 315;Кіровоградська область – 61;Луганська область – 41;Львівська область – 443;Миколаївська область – 120;Одеська область – 240;Полтавська область – 256;Рівненська область – 83;Сумська область – 139;Тернопільська область – 132;Харківська область – 180;Херсонська область – 37;Хмельницька область – 262;Черкаська область – 181;Чернівецька область – 100;Чернігівська область – 269.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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