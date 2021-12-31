Курс валют у Луцьку на 1 січня





Євро купують за 30,65, продають за 30,85.



Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,50, а купують за 6,65.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом на суботу, 1 січня, такий: купівля – 27,25, продаж – 27,38.Євро купують за 30,65, продають за 30,85.Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.Щодо польського злотого, то його продають за 6,50, а купують за 6,65.

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