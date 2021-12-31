Коронавірус на Волині: за останню добу – 58 нових випадків, одна людина померла
Сьогодні, 10:00
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 58 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє обласний центр контролю й профілактики хвороб.
Луцький район – 27 хворих:
— Луцька ТГ – 16 хворих
— Боратинська ТГ — 1хворий
— Берестечківська ТГ – 2 хворих
— Горохівська ТГ – 1 хворий
— Колківська ТГ – 1 хворий
— Підгайцівська ТГ – 4 хворих
— Торчинська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 11 хворих:
– Володимир — Волинська ТГ – 2 хворих
— Іваничівська ТГ – 1 хворий
— Локачинська ТГ – 3 хворих
— Нововолинська ТГ – 4 хворих
— Устилузька ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 10 хворих:
— Любешівська ТГ – 2 хворих
— Любешівська ТГ – 4 хворих
— Маневицька ТГ – 2 хворих
— Сошичненська ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 10 хворих:
— Вишнівська ТГ – 1 хворий
— Велицька ТГ – 1 хворий
— Головненська ТГ –1 хворий
— Ковельська ТГ – 3 хворих
— Любомльська ТГ – 2 хворий
— Турійська ТГ – 1 хворий
— Шацька ТГ – 1 хворий
Госпіталізували – 7 хворих, 51 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 01 січня в області зареєстрували 103 836 випадків.
Одужали – 100 058 осіб (за останню добу – 57).
Летальних випадків (осіб) – 2182, з них за останню добу – 1: Луцький район – 1 випадок по Горохівській територіальній громаді.
Методом ПЛР всього обстежили 408720 осіб, за останню добу – 522 особи.
За добу 31 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1523 щеплення. Першою дозою щепили — 424 особи, другою дозою – 1096 осіб, додатковою дозою – 3 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654 людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.
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Про це повідомляє обласний центр контролю й профілактики хвороб.
Луцький район – 27 хворих:
— Луцька ТГ – 16 хворих
— Боратинська ТГ — 1хворий
— Берестечківська ТГ – 2 хворих
— Горохівська ТГ – 1 хворий
— Колківська ТГ – 1 хворий
— Підгайцівська ТГ – 4 хворих
— Торчинська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 11 хворих:
– Володимир — Волинська ТГ – 2 хворих
— Іваничівська ТГ – 1 хворий
— Локачинська ТГ – 3 хворих
— Нововолинська ТГ – 4 хворих
— Устилузька ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 10 хворих:
— Любешівська ТГ – 2 хворих
— Любешівська ТГ – 4 хворих
— Маневицька ТГ – 2 хворих
— Сошичненська ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 10 хворих:
— Вишнівська ТГ – 1 хворий
— Велицька ТГ – 1 хворий
— Головненська ТГ –1 хворий
— Ковельська ТГ – 3 хворих
— Любомльська ТГ – 2 хворий
— Турійська ТГ – 1 хворий
— Шацька ТГ – 1 хворий
Госпіталізували – 7 хворих, 51 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 01 січня в області зареєстрували 103 836 випадків.
Одужали – 100 058 осіб (за останню добу – 57).
Летальних випадків (осіб) – 2182, з них за останню добу – 1: Луцький район – 1 випадок по Горохівській територіальній громаді.
Методом ПЛР всього обстежили 408720 осіб, за останню добу – 522 особи.
За добу 31 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1523 щеплення. Першою дозою щепили — 424 особи, другою дозою – 1096 осіб, додатковою дозою – 3 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654 людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.
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