Коронавірус на Волині: за останню добу – 58 нових випадків, одна людина померла





Про це повідомляє обласний центр контролю й профілактики хвороб.



Луцький район – 27 хворих:



— Луцька ТГ – 16 хворих

— Боратинська ТГ — 1хворий

— Берестечківська ТГ – 2 хворих

— Горохівська ТГ – 1 хворий

— Колківська ТГ – 1 хворий

— Підгайцівська ТГ – 4 хворих

— Торчинська ТГ – 2 хворих



Володимир-Волинський район – 11 хворих:



– Володимир — Волинська ТГ – 2 хворих

— Іваничівська ТГ – 1 хворий

— Локачинська ТГ – 3 хворих

— Нововолинська ТГ – 4 хворих

— Устилузька ТГ – 1 хворий



Камінь-Каширський район – 10 хворих:



— Любешівська ТГ – 2 хворих

— Любешівська ТГ – 4 хворих

— Маневицька ТГ – 2 хворих

— Сошичненська ТГ – 2 хворих



Ковельський район – 10 хворих:



— Вишнівська ТГ – 1 хворий

— Велицька ТГ – 1 хворий

— Головненська ТГ –1 хворий

— Ковельська ТГ – 3 хворих

— Любомльська ТГ – 2 хворий

— Турійська ТГ – 1 хворий

— Шацька ТГ – 1 хворий



Госпіталізували – 7 хворих, 51 – лікується амбулаторно.



Усього станом на 01 січня в області зареєстрували 103 836 випадків.



Одужали – 100 058 осіб (за останню добу – 57).



Летальних випадків (осіб) – 2182, з них за останню добу – 1: Луцький район – 1 випадок по Горохівській територіальній громаді.



Методом ПЛР всього обстежили 408720 осіб, за останню добу – 522 особи.



За добу 31 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1523 щеплення. Першою дозою щепили — 424 особи, другою дозою – 1096 осіб, додатковою дозою – 3 особи.



Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654 людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 58 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє обласний центр контролю й профілактики хвороб.– 27 хворих:— Луцька ТГ – 16 хворих— Боратинська ТГ — 1хворий— Берестечківська ТГ – 2 хворих— Горохівська ТГ – 1 хворий— Колківська ТГ – 1 хворий— Підгайцівська ТГ – 4 хворих— Торчинська ТГ – 2 хворих– 11 хворих:– Володимир — Волинська ТГ – 2 хворих— Іваничівська ТГ – 1 хворий— Локачинська ТГ – 3 хворих— Нововолинська ТГ – 4 хворих— Устилузька ТГ – 1 хворий– 10 хворих:— Любешівська ТГ – 2 хворих— Любешівська ТГ – 4 хворих— Маневицька ТГ – 2 хворих— Сошичненська ТГ – 2 хворих– 10 хворих:— Вишнівська ТГ – 1 хворий— Велицька ТГ – 1 хворий— Головненська ТГ –1 хворий— Ковельська ТГ – 3 хворих— Любомльська ТГ – 2 хворий— Турійська ТГ – 1 хворий— Шацька ТГ – 1 хворийГоспіталізували – 7 хворих, 51 – лікується амбулаторно.Усього станом на 01 січня в області зареєстрували 103 836 випадків.Одужали – 100 058 осіб (за останню добу – 57).Летальних випадків (осіб) – 2182, з них за останню добу – 1: Луцький район – 1 випадок по Горохівській територіальній громаді.Методом ПЛР всього обстежили 408720 осіб, за останню добу – 522 особи.За добу 31 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1523 щеплення. Першою дозою щепили — 424 особи, другою дозою – 1096 осіб, додатковою дозою – 3 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 323 526 людей, отримали дві дози – 292 654 людини, отримали додаткову дозу – 22 людини. Загалом провели 616 202 щеплення.

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