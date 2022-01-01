Погода у Луцьку та на Волині 2 січня
Сьогодні, 20:00
2 січня передбачається хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На дорогах - ожеледиця.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.
За прогнозами сайту Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня утримається хмарна погода. Нічний дрібний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться.
сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На дорогах - ожеледиця.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.
За прогнозами сайту Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня утримається хмарна погода. Нічний дрібний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться.
сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.
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