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Погода у Луцьку та на Волині 2 січня

Погода у Луцьку та на Волині 2 січня
2 січня передбачається хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

На дорогах - ожеледиця.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

За прогнозами сайту Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня утримається хмарна погода. Нічний дрібний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться.

сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.

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Теги: Волинь, луцьк. погода
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