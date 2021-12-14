100 найкращих фото України: серед них – 8 світлин з Волині





Цією публікацією



Найглибше озеро України — Світязь — з висоти пташиного лету. Експедиція Волинню. 30 квітня. Фото: Павло Пашко Глядацька зала перед виставою «Така жизнь» у луцькому театрі «Гармидер». Експедиція Волинню. 24 квітня. Фото: Альберт Лорес. Ольга Валянік — керівниця мистецького простору «Гармидер ангар-stage» у Луцьку, акторка. Експедиція Волинню. 25 квітня. Фото: Ліна Чу. Антон Костюк — учасник Української повстанської армії (УПА), який аж до арешту у 1950 році виконував доручення, пов’язані з матеріальним забезпеченням повстанців. Пішов із життя 17 червня 2021 року. Експедиція Волинню. 26 квітня. Фото: Альберт Лорес. Жителька села Озеро Євгенія Андрійчук замішує тісто для великодньої паски. Експедиція Волинню. 1 травня. Фото: Альберт Лорес У селі Четвертня діти бавляться у давню великодню гру — каток. Експедиція Волинню. 2 травня. Фото: Альберт Лорес. Птахи кружляють над полем. Експедиція Волинню. 3 травня. Фото: Павло Пашко. Лісова галявина й очерет біля узбережжя одного з Шацьких озер. Експедиція Волинню. 30 квітня. Фото: Альберт Лорес.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 2021 рік – у фото видання ВолиньPost

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щороку Ukraїner подорожує усіма українськими регіонами, відвідуючи різні місця України. Уже кілька років, крім регіональних експедицій, відбуваються також і тематичні (спецпроєкти), у яких ретельно й глибоко досліджують ті чи інші теми.Цією публікацією Ukraїner підсумовують 2021 рік у найкращих фотографіях України. Серед них – 8 фото з Волині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію