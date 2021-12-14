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100 найкращих фото України: серед них – 8 світлин з Волині

100 найкращих фото України: серед них – 8 світлин з Волині
Щороку Ukraїner подорожує усіма українськими регіонами, відвідуючи різні місця України. Уже кілька років, крім регіональних експедицій, відбуваються також і тематичні (спецпроєкти), у яких ретельно й глибоко досліджують ті чи інші теми.

Цією публікацією Ukraїner підсумовують 2021 рік у найкращих фотографіях України. Серед них – 8 фото з Волині.

Найглибше озеро України — Світязь — з висоти пташиного лету. Експедиція Волинню. 30 квітня. Фото: Павло Пашко
Найглибше озеро України — Світязь — з висоти пташиного лету. Експедиція Волинню. 30 квітня. Фото: Павло Пашко
Глядацька зала перед виставою «Така жизнь» у луцькому театрі «Гармидер». Експедиція Волинню. 24 квітня. Фото: Альберт Лорес.
Глядацька зала перед виставою «Така жизнь» у луцькому театрі «Гармидер». Експедиція Волинню. 24 квітня. Фото: Альберт Лорес.
Ольга Валянік — керівниця мистецького простору «Гармидер ангар-stage» у Луцьку, акторка. Експедиція Волинню. 25 квітня. Фото: Ліна Чу.
Ольга Валянік — керівниця мистецького простору «Гармидер ангар-stage» у Луцьку, акторка. Експедиція Волинню. 25 квітня. Фото: Ліна Чу.
Антон Костюк — учасник Української повстанської армії (УПА), який аж до арешту у 1950 році виконував доручення, пов’язані з матеріальним забезпеченням повстанців. Пішов із життя 17 червня 2021 року. Експедиція Волинню. 26 квітня. Фото: Альберт Лорес.
Антон Костюк — учасник Української повстанської армії (УПА), який аж до арешту у 1950 році виконував доручення, пов’язані з матеріальним забезпеченням повстанців. Пішов із життя 17 червня 2021 року. Експедиція Волинню. 26 квітня. Фото: Альберт Лорес.
Жителька села Озеро Євгенія Андрійчук замішує тісто для великодньої паски. Експедиція Волинню. 1 травня. Фото: Альберт Лорес
Жителька села Озеро Євгенія Андрійчук замішує тісто для великодньої паски. Експедиція Волинню. 1 травня. Фото: Альберт Лорес
У селі Четвертня діти бавляться у давню великодню гру — каток. Експедиція Волинню. 2 травня. Фото: Альберт Лорес.
У селі Четвертня діти бавляться у давню великодню гру — каток. Експедиція Волинню. 2 травня. Фото: Альберт Лорес.
Птахи кружляють над полем. Експедиція Волинню. 3 травня. Фото: Павло Пашко.
Птахи кружляють над полем. Експедиція Волинню. 3 травня. Фото: Павло Пашко.
Лісова галявина й очерет біля узбережжя одного з Шацьких озер. Експедиція Волинню. 30 квітня. Фото: Альберт Лорес.
Лісова галявина й очерет біля узбережжя одного з Шацьких озер. Експедиція Волинню. 30 квітня. Фото: Альберт Лорес.

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Теги: Україна, фото, Волинь
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