Пенсії, податки, тарифи: що змінилось для українців із 1 січня 2022 року









Заробітна платня



Мінімальна зарплата для українців збільшилась вже в грудні цього року – з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн. У жовтні 2022 року мінімальна зарплата зросте ще на 200 грн і– до 6,7 тис. грн.



Від мінімальної зарплати, а також від прожиткового мінімуму залежать розміри податків, соціальних стандартів і гарантій, а також розміри деяких штрафів.



Пенсії



У 2022 році в Україні буде 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій.



Із 1 січня починають виплачувати підвищені державні пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Розміри пенсії з інвалідності, що настала внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими: для I групи інвалідності – 6000 грн, для II групи – 4800 грн, для III групи – 3700 грн; для дітей з інвалідністю – 3700 грн. Ці пенсії будуть обраховувати на основі п’ятикратного розміру мінімальної зрплати (6500 грн). Також з 1 січня встановили 9% підвищення до пенсії за віком жінкам, які народилися у 1962 році. Із 1 березня пенсії знову перерахують, відповідно до середньої зарплати та інфляції. Індексація пенсій стосуватиметься державних службовців, науковців, журналістів, військових.



У березні також проіндексують щомісячні доплати для пенсіонерів старшого віку. Люди від 80 років і старше будуть отримувати щомісячну доплату до пенсії – 500 грн. Пенсіонери віком 75−80 років — 400 грн. Зростуть також мінімальні пенсії для старших людей: за наявності страхового стажу 20 для жінок і 25 років для чоловіків пенсіонери старше 80 років отримуватимуть мінімум 2600 грн, віком 75-80 років — 2500 грн.



У квітні для працюючих пенсіонерів автоматично перерахують пенсії, враховуючи стаж роботи та чинну зарплату.



Із 1 липня знову зросте прожитковий мінімум, тому знову перерахують мінімальні пенсії. Цього разу вони зростуть із 1 934 грн до 2 027 грн. Також зростуть пенсійні надбавки, які розраховують за показником прожиткового мінімуму.



Із жовтня для пенсіонерів віком 70-75 років до пенсій щомісяця доплачуватимуть до 300 грн, а мінімальна пенсія зросте до 3000 грн при страховому стажі 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Для людей цоього віку, але з меншим стажем пенсійні виплати становитимуть від 2500 грн до 3000 грн. Мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років зі стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків підвищать з 2600 грн до 2680 грн.



Із 1 грудня мінімальні пенсії знову зростуть: із 2027 до 2093 грн. Для непрацюючих пенсіонерів віком 60-70 років зі стажем 30 років у жінок і 35 років у чоловіків встановлять мінімальну пенсію 2500 грн. Якщо їхній стаж становить 20-30 років для жінок і 25-35 років у чоловіків, пенсію встановлюватимуть диференційовано й, залежно від стажу, вона становитиме від 2093 грн до 2500 грн.



Прожитковий мінімум



Зараз прожитковий мінімум для українців становить 2393 грн. У 2022 році він зростатиме двічі: з 1 липня до 2508 грн та з 1 грудня до 2589 грн. Прожитковий мінімум за різними категоріями змінюватиметься впродовж року:



Для дітей:



з 1 січня 2022 року – 2100 грн для дітей до 6 років та 2618 грн для дітей 6-18 років;

з 1 липня 2022 року – 2 201 грн та 2744 грн відповідно;

з 1 грудня 2022 року – 2272 грн та 2833 грн відповідно.

Для тих, хто втратив працездатність



з 1 липня 2022 року – 2027 грн;

з 1 грудня 2022 року – 2093 грн.

Для працездатних:



з 1 січня 2022 року – 2401 грн;

з 1 липня 2022 року – 2600 грн;

з 1 грудня 2022 року – 2684 грн.



Податки



Ставка нарахування єдиного внеску (ЄСВ) у 2022 році не зміниться і становитиме 22%. Оскільки ростиме показник мінімальної зарплати, зміниться розмір ЄСВ, який поатитимуть фізичні особи. Залежно від цього показника, мінімальний розмір страхового внеску з 1 січня становитиме 1430 грн, а з 1 жовтня – 1474 грн. Максимальна сума страхового внеску з 1 січня становитиме 21,5 тис. грн, а з 1 жовтня – 22,1 тис. грн.



Суми податків і внесків для ФОПів І групи становитимуть:



ЄСВ:



з 1 січня – 1430 грн;

з 1 жовтня – 1474 грн.

Єдиний податок – 248,10 грн.



ФОП II групи:



ЄСВ:



з 1 січня – 1430 грн;

з 1 жовтня – 1474 грн.

Єдиний податок – 1300 грн.



ФОП III група:



ЄСВ:



з 1 січня – 1430 грн;

з 1 жовтня – 1474 грн.

Єдиний податок – 5 % доходу або 3 % доходу та ПДВ.



ФОП загальної системи оподаткування:



ЄСВ:



з 1 січня – 1430 грн;

з 1 жовтня – 1474 грн.

Доходи ФОП на загальній системі оподатковуються за ставкою 18% ПДФО та 1,5% військового збору від чистого доходу.



З 1 січня 2022 року ФОПи другої-четвертої груп, які проводять розрахункові операції, повинні використовувати касові апаратию. Йдеться про близько 10% від усіх ФОПів, що працюють в Україні.



Тарифи



З початком 2022 року тарифи на комунальні послуги для українців суттєво не зміняться, однак упродовж року ситуація може змінюватись. Так, з 1 січня 2022 року не зроостатиме тариф на електроенергію –він залишиться на тому ж рівні мінімум до квітня:



за споживання менше 250 кВт/год – 1,44 грн за кВт/год.

за споживаннябільше 250 кВт/год – 1,68 грн за кВт/год.

​Тарифи на газ для населення у січні також не подорожчають до квітня, а тариф на доставку газу зросте лише на кілька копійок. У Львові монополістом з доставки газу є ПАТ «Львівгаз», якому погодили тариф 2,03 грн/м3.



Тарифи на водопостачання і водовідведення з 1 січня зростає для усіх споживачів. Наприклад, мешканці Львова платитимуть більше на 14% – 25,88 грн за м3. А тарифи на теплопостачання та гарячу воду наразі залишаються незмінними.



Стипендії



З 1 січня 2022 року стипендії для українських студентів зростають у 1,5 рази, а для здобувачів профтехосвіти – у понад 2,5 рази.

Розмір мінімальної стипендії збільшується:



для учнів закладів професійно-технічної освіти з 490 до 1250 гривень на місяць;



для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «фаховий молодший бакалавр», «бакалавр» з 980 до 1510 грн; для тих, хто отримує підвищен устипендію з 1250 до 1930 грн;



для студентів закладів вищої освіти 1300 до 2000 грн; для ти, хто отримує підвищену стипендію з 1660 до 2550 грн;



Розміри академічної стипендії Президента України, стипендій Кабінету міністрів та інші особливі стипендії також суттєво зростуть.



Зарплати для вчителів і лікарів



З 1 січня зростає рівень заробітної плати для деяких педагогів. Згідно з постановою уряду, посадовий оклад підвищується на 10%:

педагогічним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;



педагогічним працівникам у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;



педагогічним працівникам у вищих професійно-технічних училищах;



педагогічним працівникам у закладах освіти інтернатного типу.



На 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам, у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу; на 25% у спеціальних закладах загальної середньої освіти; на 30% у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.



Доплата за класне керівництво:



вчителям у 1-4 та підготовчих класах у закладах загальної середньої освіти – 20% від окладу;



вчителям у 5-11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти – 25%;



викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) – 20%.



Окрім того, уряд пообіцяв суттєво підняти зарплати українським лікарям. Так, мінімальна заробітня плата лікаря має з 1 січня бути не менше 20 тис. грн. а медсестри – 13,5 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із початком 2022 року у житті українців настала низка змін. Зокрема, від 1 січня зросли тарифи на деякі комунальні послуги, також зросли зарплати і вперше за багато років збільшились стипендії для студентів. Однак зміни торкнулися й інших сфер життя. ZAXID.NET розповідає про головні зміни, які відбулися із настанням першого новорічного дня.Мінімальна зарплата для українців збільшилась вже в грудні цього року – з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн. У жовтні 2022 року мінімальна зарплата зросте ще на 200 грн і– до 6,7 тис. грн.Від мінімальної зарплати, а також від прожиткового мінімуму залежать розміри податків, соціальних стандартів і гарантій, а також розміри деяких штрафів.У 2022 році в Україні буде 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій.Із 1 січня починають виплачувати підвищені державні пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Розміри пенсії з інвалідності, що настала внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими: для I групи інвалідності – 6000 грн, для II групи – 4800 грн, для III групи – 3700 грн; для дітей з інвалідністю – 3700 грн. Ці пенсії будуть обраховувати на основі п’ятикратного розміру мінімальної зрплати (6500 грн). Також з 1 січня встановили 9% підвищення до пенсії за віком жінкам, які народилися у 1962 році. Із 1 березня пенсії знову перерахують, відповідно до середньої зарплати та інфляції. Індексація пенсій стосуватиметься державних службовців, науковців, журналістів, військових.У березні також проіндексують щомісячні доплати для пенсіонерів старшого віку. Люди від 80 років і старше будуть отримувати щомісячну доплату до пенсії – 500 грн. Пенсіонери віком 75−80 років — 400 грн. Зростуть також мінімальні пенсії для старших людей: за наявності страхового стажу 20 для жінок і 25 років для чоловіків пенсіонери старше 80 років отримуватимуть мінімум 2600 грн, віком 75-80 років — 2500 грн.У квітні для працюючих пенсіонерів автоматично перерахують пенсії, враховуючи стаж роботи та чинну зарплату.Із 1 липня знову зросте прожитковий мінімум, тому знову перерахують мінімальні пенсії. Цього разу вони зростуть із 1 934 грн до 2 027 грн. Також зростуть пенсійні надбавки, які розраховують за показником прожиткового мінімуму.Із жовтня для пенсіонерів віком 70-75 років до пенсій щомісяця доплачуватимуть до 300 грн, а мінімальна пенсія зросте до 3000 грн при страховому стажі 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Для людей цоього віку, але з меншим стажем пенсійні виплати становитимуть від 2500 грн до 3000 грн. Мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років зі стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків підвищать з 2600 грн до 2680 грн.Із 1 грудня мінімальні пенсії знову зростуть: із 2027 до 2093 грн. Для непрацюючих пенсіонерів віком 60-70 років зі стажем 30 років у жінок і 35 років у чоловіків встановлять мінімальну пенсію 2500 грн. Якщо їхній стаж становить 20-30 років для жінок і 25-35 років у чоловіків, пенсію встановлюватимуть диференційовано й, залежно від стажу, вона становитиме від 2093 грн до 2500 грн.Зараз прожитковий мінімум для українців становить 2393 грн. У 2022 році він зростатиме двічі: з 1 липня до 2508 грн та з 1 грудня до 2589 грн. Прожитковий мінімум за різними категоріями змінюватиметься впродовж року:з 1 січня 2022 року – 2100 грн для дітей до 6 років та 2618 грн для дітей 6-18 років;з 1 липня 2022 року – 2 201 грн та 2744 грн відповідно;з 1 грудня 2022 року – 2272 грн та 2833 грн відповідно.Для тих, хто втратив працездатністьз 1 липня 2022 року – 2027 грн;з 1 грудня 2022 року – 2093 грн.Для працездатних:з 1 січня 2022 року – 2401 грн;з 1 липня 2022 року – 2600 грн;з 1 грудня 2022 року – 2684 грн.Ставка нарахування єдиного внеску (ЄСВ) у 2022 році не зміниться і становитиме 22%. Оскільки ростиме показник мінімальної зарплати, зміниться розмір ЄСВ, який поатитимуть фізичні особи. Залежно від цього показника, мінімальний розмір страхового внеску з 1 січня становитиме 1430 грн, а з 1 жовтня – 1474 грн. Максимальна сума страхового внеску з 1 січня становитиме 21,5 тис. грн, а з 1 жовтня – 22,1 тис. грн.ЄСВ:з 1 січня – 1430 грн;з 1 жовтня – 1474 грн.Єдиний податок – 248,10 грн.ФОП II групи:ЄСВ:з 1 січня – 1430 грн;з 1 жовтня – 1474 грн.Єдиний податок – 1300 грн.ФОП III група:ЄСВ:з 1 січня – 1430 грн;з 1 жовтня – 1474 грн.Єдиний податок – 5 % доходу або 3 % доходу та ПДВ.ФОП загальної системи оподаткування:ЄСВ:з 1 січня – 1430 грн;з 1 жовтня – 1474 грн.Доходи ФОП на загальній системі оподатковуються за ставкою 18% ПДФО та 1,5% військового збору від чистого доходу.З 1 січня 2022 року ФОПи другої-четвертої груп, які проводять розрахункові операції, повинні використовувати касові апаратию. Йдеться про близько 10% від усіх ФОПів, що працюють в Україні.З початком 2022 року тарифи на комунальні послуги для українців суттєво не зміняться, однак упродовж року ситуація може змінюватись. Так, з 1 січня 2022 року не зроостатиме тариф на електроенергію –він залишиться на тому ж рівні мінімум до квітня:за споживання менше 250 кВт/год – 1,44 грн за кВт/год.за споживаннябільше 250 кВт/год – 1,68 грн за кВт/год.​Тарифи на газ для населення у січні також не подорожчають до квітня, а тариф на доставку газу зросте лише на кілька копійок. У Львові монополістом з доставки газу є ПАТ «Львівгаз», якому погодили тариф 2,03 грн/м3.Тарифи на водопостачання і водовідведення з 1 січня зростає для усіх споживачів. Наприклад, мешканці Львова платитимуть більше на 14% – 25,88 грн за м3. А тарифи на теплопостачання та гарячу воду наразі залишаються незмінними.З 1 січня 2022 року стипендії для українських студентів зростають у 1,5 рази, а для здобувачів профтехосвіти – у понад 2,5 рази.Розмір мінімальної стипендії збільшується:для учнів закладів професійно-технічної освіти з 490 до 1250 гривень на місяць;для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «фаховий молодший бакалавр», «бакалавр» з 980 до 1510 грн; для тих, хто отримує підвищен устипендію з 1250 до 1930 грн;для студентів закладів вищої освіти 1300 до 2000 грн; для ти, хто отримує підвищену стипендію з 1660 до 2550 грн;Розміри академічної стипендії Президента України, стипендій Кабінету міністрів та інші особливі стипендії також суттєво зростуть.З 1 січня зростає рівень заробітної плати для деяких педагогів. Згідно з постановою уряду, посадовий оклад підвищується на 10%:педагогічним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;педагогічним працівникам у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;педагогічним працівникам у вищих професійно-технічних училищах;педагогічним працівникам у закладах освіти інтернатного типу.На 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам, у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу; на 25% у спеціальних закладах загальної середньої освіти; на 30% у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.вчителям у 1-4 та підготовчих класах у закладах загальної середньої освіти – 20% від окладу;вчителям у 5-11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти – 25%;викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) – 20%.Окрім того, уряд пообіцяв суттєво підняти зарплати українським лікарям. Так, мінімальна заробітня плата лікаря має з 1 січня бути не менше 20 тис. грн. а медсестри – 13,5 тис. грн.

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