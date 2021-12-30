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На Волині в домашньої тварини виявили сказ

На Волині в домашньої тварини виявили сказ
Днями Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів встановила сказ у собаки, який вкусив свою власницю, жительку селища Маневичі Маневицької територіальної громади. Захворювання виявили за результатами експертизи.

Про це повідомляє пресслужба Камінь-Каширської РДА.

З метою координації дій з його ліквідації голова райдержадміністрації Ольга Ващук 31 грудня скликала засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при РДА, на якому затвердили відповідний план заходів.

Комісія визначила селище Маневичі неблагополучною територією, тому ввела карантинні обмеження, які можуть бути скасовані через два місяці з дня останнього випадку захворювання та загибелі тварин на сказ.

Наразі проводиться роз’яснювальна робота серед населення. Фахівці нагадують, що для запобігання виникненню сказу потрібно імунізувати домашні тварини.

«У вогнищі захворювання оперативно вживають всі необхідні заходи з локалізації та його ліквідації відповідно до встановлених інструкцій», – наголосила очільниця виконавчої гілки влади в районі.

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Теги: Волинь, Маневичі, сказ
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