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Поліцейські розповіли, як минула новорічна ніч на Волині

Поліцейські розповіли, як минула новорічна ніч на Волині
Понад 400 правоохоронців несли службу в місцях скупчень людей, слідкували за безпекою дорожнього руху та реагували на виклики з лінії 102 у новорічну ніч.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Масові заходи з нагоди святкування відбулися у 19 населених пунктах, у них взяло участь близько 4500 волинян. Грубих порушень громадського порядку зафіксовано не було.

Зазначимо також, що у новорічну ніч на території області не трапилось жодного тяжкого злочину.
Поліцейські розповіли, як минула новорічна ніч на Волині

Поліцейські професійно справились з покладеними обов’язками з охорони правопорядку в новорічну ніч. До охорони громадського порядку були долучені також військовослужбовці Нацгвардії та громадські формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Варта порядку», «Національні дружини».
Поліцейські розповіли, як минула новорічна ніч на Волині

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Теги: Волинь, поліція, новорічна ніч
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