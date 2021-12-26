Поліцейські розповіли, як минула новорічна ніч на Волині
Сьогодні, 13:10
Понад 400 правоохоронців несли службу в місцях скупчень людей, слідкували за безпекою дорожнього руху та реагували на виклики з лінії 102 у новорічну ніч.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Масові заходи з нагоди святкування відбулися у 19 населених пунктах, у них взяло участь близько 4500 волинян. Грубих порушень громадського порядку зафіксовано не було.
Зазначимо також, що у новорічну ніч на території області не трапилось жодного тяжкого злочину.
Поліцейські професійно справились з покладеними обов’язками з охорони правопорядку в новорічну ніч. До охорони громадського порядку були долучені також військовослужбовці Нацгвардії та громадські формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Варта порядку», «Національні дружини».
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Масові заходи з нагоди святкування відбулися у 19 населених пунктах, у них взяло участь близько 4500 волинян. Грубих порушень громадського порядку зафіксовано не було.
Зазначимо також, що у новорічну ніч на території області не трапилось жодного тяжкого злочину.
Поліцейські професійно справились з покладеними обов’язками з охорони правопорядку в новорічну ніч. До охорони громадського порядку були долучені також військовослужбовці Нацгвардії та громадські формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Варта порядку», «Національні дружини».
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